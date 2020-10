So wurden H&M-Beschäftigte ausspioniert

Der Betreff klingt sympathisch und wertschätzend: Nach dem Urlaub oder einer überstandenen Krankheit lädt der Arbeitgeber die Angestellten im Nürnberger Servicecenter zu einem "Welcome back"-Gespräch ein. Auf dem ehemaligen Grundig-Areal im Südosten der Frankenmetropole – einen Steinwurf von den Überresten des Reichsparteitagsgeländes entfernt – erkundigen sich die Vorgesetzten nach der Befindlichkeit, der ärztlichen Diagnose und eventuell verschriebenen Medikamenten. Alles ganz harmlos, im freundschaftlichen Plauderton. Schnell wurde die Schwelle zur Privatsphäre überschritten und so erfuhren die Vorgesetzten oft auch, ob es in der Beziehung kriselte und wer bei wem die Nacht verbracht hat.

35,3 Millionen Euro Bußgeld

Das alleine ist schon grenzwertig. Dass aber diese Daten systematisch erfasst, teilweise aufgezeichnet, zusammengetragen sowie anderen Führungskräften zugänglich gemacht wurden, stellt eine schwere Datenschutzverletzung dar. Zu dieser Auffassung kommt der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (HambBfDI), Johannes Caspar. Er verhängte ein Bußgeld in Höhe von 35,3 Millionen Euro. Diese Summe dürfte selbst einen international agierenden Konzern wie H&M hart treffen.

"Das verhängte Bußgeld ist dementsprechend in seiner Höhe angemessen und geeignet, Unternehmen von Verletzungen der Privatsphäre ihrer Beschäftigten abzuschrecken." Johannes Caspar, Hamburgischer Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

H&M tauschte Führungskräfte aus

Offenbar hat H&M die Spitzelvorwürfe ernst genommen und umfangreiche Maßnahmen ergriffen. So seien Führungskräfte im Nürnberger Service Center ausgetauscht worden, teilte H&M mit. Und damit nicht genug: Die neuen Chefs hätten Schulungen zu den Themen Datenschutz und Arbeitsrecht erhalten.

Bußgeld noch nicht gezahlt

Dieses Engagement würdigt auch der Datenschützer aus Hamburg. Demnach hat H&M ein neues Datenschutzkonzept für Nürnberg festgelegt und sich bei den Betroffenen entschuldigt. Die Modekette ist zudem bereit, ihnen Schadenersatz zu zahlen. Offiziell anerkannt hat der Modekonzern das Bußgeld zwar noch nicht, trotzdem spricht Datenschützer Johannes Caspar schon jetzt von einem beispiellosen Bekenntnis zur Unternehmensverantwortung.