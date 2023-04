So setzt sich der Spargelpreis zusammen

Der dritte Schritt: Sortieren und Reinigen

Frisch vom Feld kommt der Spargel direkt in die Sortierhalle. Hier wird er in mehreren Schritten gewaschen und über Fließbänder sortiert. Die Maschinen benötigen teuren Strom. "Ein Spargelhof ist stromintensiv", sagt Sigllechner. Dennoch spielt der gestiegene Strompreis in seiner Kalkulation bis jetzt eine untergeordnete Rolle. "Da sprechen wir vom Centbereich, das haben wir bisher einfach geschluckt", sagt er.

Im letzten Schritt werden die frisch gewaschenen und gekühlten Stangen für den Handel verpackt. Zunächst in Tüten und anschließend in Kartons. Die seien im letzten Jahr auch deutlich teurer geworden, sagt Sigllechner. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeereranbauer schätzt, dass die Fixkosten für Material und Maschinen in diesem Jahr damit rund 21 Prozent des Spargelpreises betragen – hier allerdings sind auch Pachtkosten miteinberechnet.

Der vierte Schritt: Vermarktung

Spargelbauer Sigllechner verkauft seinen Spargel hauptsächlich im Lebensmitteleinzelhandel. Zusätzlich fährt er verschiedene Wochenmärkte an und betreibt seit Kurzem einen neu eingerichteten Hofladen. Damit muss er Benzin für den Transport zahlen und Mitarbeiter, die den Spargel verkaufen. Je nach Vermarktungsweg sind 16 Prozent des Spargelpreises damit abgedeckt, so der süddeutsche Spargelverband.

Aktuell aber vermiest das kalte Wetter die frühen Spargelpreise: Die Nachfrage sei durch Ostern aktuell hoch. Doch um große Mengen zu produzieren, braucht es zweistellige Temperaturen. Sigllechner kann daher nur die Hälfte der Spargelmenge produzieren wie in normalen Jahren. Das treibt den Preis aktuell in die Höhe.

Dennoch entwarnt er: die Kunden müssen in diesem Jahr keine Preisexplosion erwarten. Der Spargelbauer schätzt, dass der Spargel circa10 Prozent mehr als im vergangenen Jahr kosten wird.

Vom Preis hängt dann ab, was der Spargelbauer am Ende verdient.