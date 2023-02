So profitiert Schwaben vom Bundeswehr-Sondervermögen

Die Rüstungsindustrie ist in Schwaben stärker vertreten als in anderen Regionen Deutschlands. Das zeigt ein Bericht, den die Industrie- und Handelskammer (IHK) vorgelegt hat. Demnach arbeiten einer IHK-Schätzung zufolge rund 9.000 Beschäftigte in der Sicherheits- und Rüstungsbranche. Besondere Schwerpunkte seien die großen Städte im Regierungsbezirk.

Zum Artikel: Rüstungsfirmen in Bayern warten auf Aufträge aus Sondervermögen

Zur Rüstungsindustrie zählen wichtige Firmen wie der Augsburger Luftfahrspezialist MT Aerospace, der Getriebehersteller Renk, der Memminger Messtechnikentwickler Rohde&Schwarz und der Donauwörther Hubschrauberbauer Airbus Helicopters. Gründe für die starke Vertretung der Branche in Schwaben seien die gute Infrastruktur und dass in der Region hochqualifizierte Beschäftigte eher zu bekommen seien.

Schwaben profitiert vom Sondervermögen

Den Wirtschaftsexperten zufolge wird die Branche in Schwaben überdurchschnittlich stark vom 100-Milliarden-Euro Sondervermögen für die Bundeswehr profitieren.

Einen weiteren Schub für die Sicherheits- und Verteidigungsbranche in Schwaben erwarten die IHK-Experten insbesondere durch die verstärkte Digitalisierung und mit der Entwicklung autonomer Systeme und Künstlicher Intelligenz. Davon seien etwa 21 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen der Bundesregierung vorgesehen, so die IHK-Schwaben.

Firma aus Derching setzt eines der ersten Projekte um

Die Firma ACS Armoured Car Systems in Derching werde als eine der ersten Firmen ein Projekt umsetzen, das durch das Extra-Budget finanziert werde, so dessen Geschäftsführer, Sebastian Schaubeck. Das Volumen liege bei rund zwei Milliarden Euro. Die Firma baut gepanzerte sogenannte "Taktische Fahrzeuge" für die Bundeswehr. Derzeit seien rund 300 davon beim deutschen Militär im Einsatz.