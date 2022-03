So belastet der Ukraine-Krieg die Raumfahrt

Eigentlich hätte am vergangenen Wochenende eine russische Sojus-Rakete für das europäische Unternehmen Arianespace mehrere kleine Kommunikations-Satelliten ins All transportieren sollen. Doch der Start wurde abgesagt. Viele weitere werden wohl folgen.

Würzburger Forschungsstandort: Kooperation mit Russland vor dem Aus

Denn in der vergangenen Woche haben Arianespace und die russische Raumfahrt-Behörde ihre jahrelange Zusammenarbeit auf Eis gelegt. Damit wird nun auch die internationale Raumfahrt durch den Ukraine-Krieg belastet. Die Folgen sind schwer einzuschätzen. Sie reichen von der Internationalen Raumstation, wo Russland bisher wichtige Aufgaben erledigt bis hin zu Forschungslaboren an bayerischen Universitäten und Firmen-Standorten. Am Würzburger Zentrum für Telematik zum Beispiel entstehen derzeit Kleinsatelliten zur Erdbebobachtung. Für sie war im kommenden Herbst ein Sojus-Start geplant.

OHB in Oberpfaffenhofen: Mars-Projekt unsicher

Und beim Raumfahrt-Unternehmen OHB in Oberpfaffenhofen arbeiten zahlreiche Forscher an der europäisch-russischen ExoMars-Mission. Der Start eines europäischen Mars-Rovers mit einer russischen Proton-Rakete war für den September terminiert. Dieser Start gilt nun – so die Europäische Weltraumbehörde – als sehr unwahrscheinlich.