Smart kommt bald aus China

Der Smart war einmal als Elektro-Auto entworfen worden, nicht als Benziner oder gar Diesel-Flitzer. Der neue Smart aus China soll laut Daimler zu einer führenden Marke für Elektromobilität werden und keinen Verbrennungsmotor mehr bekommen. Was für den Markt in Asien die beste Option sein mag, soll dem Smart auch in Europa zu mehr Kunden verhelfen.

Neue Smart-Modelle in drei Jahren

Das Design kommt weiterhin aus Stuttgart, die Entwicklung und Fertigung aus einer gemeinsamen Fabrik von Daimler mit dem Großaktionär Geely, dem die Marke Smart künftig zur Hälfte gehört. Der Neustart mit der Markteinführung neuer Modelle soll in drei Jahren erfolgen und die zuletzt gesunkenen Verkaufszahlen wieder nach oben treiben. Die Partnerschaft mit Renault gibt Daimler beim neuen Smart auf, ebenso wie dessen Fertigung im französischen Hambach und in Novo Mesto in Slowenien. Das Werk in Hambach will Daimler umbauen für ein neues Elektrofahrzeug der Kompaktklasse von Mercedes-Benz.

Chinesischer Geely-Konzern ist Hauptaktionär bei Daimler

Der chinesische Autobauer Geely, der bereits die Pkw von Volvo besitzt, war Anfang 2018 mit knapp zehn Prozent der Aktien bei Daimler eingestiegen.