Den Smart gibt's bald nur noch elektrisch

In wenigen Monaten läuft die Produktion der Smart-Modelle mit herkömmlichen Antrieben in Frankreich und in Slowenien aus. Ab 2020 gibt es die Stadtflitzer nur noch mit Elektromotoren.

Bisher sind E-Smarts noch eine Randerscheinung

Bisher hält sich die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen offenbar aber noch in überschaubaren Grenzen. Smart selbst nennt keine konkreten Absatzzahlen, doch die Daten des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zeigen, dass in Deutschland seit Einführung der Elektroprämie 2016 insgesamt nur etwas mehr als 11.000 Smart-Modelle gefördert wurden.

Die Elektro-Smarts sind auch rund doppelt so teuer wie die Smarts mit Benzinmotoren. Die Preise starten bei rund 20.000 Euro.

Absatzdelle erwartet

Insgesamt hat die Daimler-Tochter im vergangenen Jahr 129.000 Fahrzeuge verkauft. Nach der Umstellung auf reine Elektroantriebe dürfte der Absatz zunächst aber deutlich zurückgehen.

Doch bei Smart ist man zuversichtlich: Man gehe davon aus, dass sich der Trend zur Elektromobilität in der Stadt sehr dynamisch entwickeln werde, heißt es. Dazu kommt, dass sich Kleinstwagen mit Benzinmotoren für die Hersteller aufgrund der immer teurer werdenden Abgasreinigung kaum noch lohnen.