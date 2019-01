SKF will weiter in den Standort Schweinfurt investieren

Wie Alrik Danielson bei der Präsentation der Geschäftszahlen im schwedischen Göteborg erklärte, seien sind die Umsätze der SKF-Gruppe alleine im letzten Quartal des Jahres 2018 um fünf Prozent gewachsen. Im vierten Quartal sei es außerdem darum gegangen, die "Konkurrenzfähigkeit der Fertigung auszubauen", so Danielson. Dafür seien weitere Investitionen in Frankreich, Deutschland, China und Großbritannien geplant. Am SKF-Standort Schweinfurt will der Wälzlagerhersteller die Investitionen in die Automation und neue Technologien fortsetzen.

SKF-Prognose: höhere Nachfrage in Übersee, Rückgang in Europa

Für das Jahr 2019 erwartet die SKF-Führung eine etwas höhere Nachfrage für Industrieprodukte und einen leichten Rückgang bei den Zulieferungen für die Automobilhersteller. Allgemein werde die Nachfrage nach SKF-Produkten in den USA und Asien etwas ansteigen, während in Europa einer leichter Rückgang zu erwarten sei, so die Einschätzung des schwedischen Konzerns.