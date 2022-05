Sixt startet erfolgreich ins Jahr - Mietwagenpreise bleiben hoch

93,5 Millionen Euro Gewinn verbuchte der Autovermieter in den Monaten Januar, Februar und März. Der Umsatz stieg auf rund 581 Millionen Euro.

Sixt ist vor allem im Ausland weiter stark gewachsen. So werden mittlerweile mehr als zwei Drittel des Umsatzes außerhalb Deutschlands erwirtschaftet. Der Autovermieter macht allein in den USA mehr Geschäft als hierzulande und ist nun auch in den kanadischen Markt eingestiegen.

Das Unternehmen hat die Flotte auf rund 125.000 Fahrzeuge aufgestockt, fast so viele wie vor Corona. Knapp zehn Prozent davon sind Elektroautos. Allerdings hat auch der Autovermieter aus Pullach bei München Probleme genügend Neuwagen zu bekommen, aufgrund der Lieferengpässe in der Autoindustrie. Die Beschaffung bleibe im Jahresverlauf eine große Herausforderung, erklärte der Finanzvorstand Kai Andrejewski. Man erwarte hier keine schnelle Wende.

Um der hohen Nachfrage nach Mietfahrzeugen gerecht zu werden, hat Sixt unter anderem die Laufzeiten bei der Flotte verlängert. Allerdings muss auch der Autovermieter höhere Preise für seine Neuwagen bezahlen. Das bedeutet auf Dauer für Reisende hohe Mietwagenpreise. Sixt rechnet mit einem starken Sommergeschäft. Der Mobilitätsbedarf sämtlicher Kundengruppe sei nach dem Ende der Corona-Einschränkungen hoch. Allerdings dürfe man den Ukraine-Krieg und mögliche negative Auswirkungen nicht aus dem Auge verlieren, heißt es bei Sixt.