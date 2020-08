Sixt leidet unter Corona und dünnt Flotte aus

Der Vorstandschef von Sixt, Erich Sixt, hatte es bereits angekündigt: das zweite Quartal werde verheerend. Und das hat sich bestätigt. Der Umsatz brach um 64 Prozent ein, auf rund 228 Millionen Euro. Vor Steuern gab es ein dickes Minus von rund 118 Millionen Euro. Sixt sprach bei der Vorstellung der Zahlen bezüglich des Corona-Schocks von einem schwarzen Schwan, ein Symbol für ein höchst unwahrscheinliches Ereignis. Aber es hätte noch schlimmer kommen können, so Sixt.

Sixt senkt Kosten deutlich

Der langjährige Vorstandschef verwies auf die starke Eigenkapitalquote des Unternehmens und auf die hohen Liquiditätsreserven von 800 Millionen Euro. Daneben hob er hervor, dass die Kosten kräftig gesenkt wurden. Zahlreiche Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

Daneben hat der Autovermieter seine Fahrzeugflotte deutlich verringert. Während im ersten Halbjahr des Vorjahres der Bestand noch bei 142.000 Fahrzeugen lag, waren es nun im ersten Halbjahr gut 116.000. Das dürfte vor allem für die Autohersteller eine negative Nachricht sein. Schließlich ist Sixt einer der größten Flotteneinkäufer in Europa. Allerdings verwies der Vorstandschef darauf, dass die Flotte gerade langsam wieder erweitert wird. Die Auslastung in den Stadtbüros sei schon fast wieder auf Vorkrisenniveau.

Autovermieter rechnet mit höheren Preisen und investiert in den USA

In einigen gefragten Urlaubsregionen wie Mallorca, Cote d'Azur, Nizza und Sardinien habe man zudem höhere Mietpreise durchsetzen können. Auch insgesamt rechnet Sixt künftig mit steigenden Mietpreisen. An den deutschen Flughäfen dagegen verläuft das Geschäft nach wie vor schlecht.

Der Vorstandschef hofft trotzdem, gestärkt aus der Krise zu kommen. So hat das Unternehmen in den USA vom insolventen Autovermieter Advantage Rent a Car einige Flughafenstandorte übernommen. Das Unternehmen will die Schwäche seiner Konkurrenten zur Expansion auf dem wichtigen US-Markt nutzen. Man profitiere davon, dass die Wettbewerber schwach seien. Um nach der Pandemie wieder zu wachsen, liege der Fokus auf der Internationalisierung und Digitalisierung des Geschäfts. Eine Jahresprognose wagte Sixt trotzdem nicht, denn nach wie vor ist die Frage offen, wann der Flugverkehr wieder zunimmt.