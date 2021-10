Sixt: Chipmangel bremst Wachstumspläne

Über ein Jahr blieben bei Sixt die Kunden wegen Corona aus, jetzt mangelt es Deutschlands größtem Autovermieter an Fahrzeugen. Für Sixt ist es derzeit eine enorme Herausforderung, mit der Mangelwirtschaft seiner Lieferanten zurecht zu kommen, so Co-Chef Alexander Sixt.

Lager bei Autoherstellern leer

Seit Juni führt Alexander Sixt die Firma aus dem oberbayerischen Pullach gemeinsam mit seinem Bruder Konstantin. Als einen der weltweit größten Abnehmer von Neufahrzeugen treffen Sixt die Lieferschwierigkeiten der Autobauer spürbar.

Vor allem im zweiten Halbjahr: Inzwischen seien die Lager bei fast allen Herstellern leer und die Produktionsrückgänge seien massiv. Darum kann Sixt weniger Autos kaufen als erforderlich. Also fehlen für die Wachstums-Ambitionen von Sixt die Fahrzeuge.

Sixt expandiert vor allem in den USA

Potential sieht Alexander Sixt vor allem in den USA. Das Land ist mit deutlichem Abstand der weltweit größte Markt für Mietwagen, und inzwischen auch eines der wichtigsten Standbeine der Bayern. Dort habe man in den vergangenen Monaten auch – trotz Corona – viel investiert, sagt Alexander Sixt.

Die Firma hat es dort als erster ausländischer Anbieter geschafft, binnen weniger Jahre aus dem Nichts zu einer Branchengröße zu werden. Etwa in Miami, wo sich das Unternehmen als Marktführer sieht. Überhaupt sei das US-Geschäft in der Corona-Krise zu einem Stabilitätsanker geworden.

Sixt: In USA und Europa über dem Niveau vor der Krise

Man sei in den USA rund sogar 30 Prozent über dem Vorkrisenniveau, weil Sixt Marktanteile gewinnen konnte. In Europa sieht sich Sixt immerhin über dem Niveau von 2019. In Deutschland allerdings sei man vom Volumen her immer noch leicht unter dem Vorkrisenniveau. Der Grund: Hier war Sixt schon vorher Marktführer mit 40 Prozent Marktanteil, da könne man weniger erobern.

Preise für Mietwagen gestiegen

Einen Schub erwartet das Unternehmen in den kommenden Monaten, wenn immer mehr Länder ihre Grenzen öffnen und wohl auch vermehrt wieder Geschäftsreisen stattfinden. Darüber hinaus profitiert Sixt davon, dass die Preise für Mietwagen zuletzt deutlich angezogen haben, worüber sich nicht zuletzt Urlauber in einschlägigen Foren beklagen.

Diese Kritik will Alexander Sixt so nicht stehen lassen. Er spricht von einer Normalisierung des Geschäftes. Schließlich seien die Preise für Hotels und Flugtickets in den letzten zehn Jahren um 30 bis 40 Prozent gestiegen sind, während die Preise für Mietwagen im selben Zeitraum um fünf Prozent gefallen seien. Dafür macht er die Low-Cost-Politik vieler Konkurrenten verantwortlich.

Fahrerlose Chauffeur-Autos in München

Für das kommende Jahr kündigt Alexander Sixt außerdem eine technologische Revolution an. Gemeinsam mit der Intel-Tochter Mobileye will das Unternehmen erstmals in Deutschland fahrerlose Chauffeurdienste anbieten. Die sogenannten Robotaxis sollen zunächst auf Münchens Straßen einem kleinen Kundenkreis zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus will man das Geschäft jenseits der klassischen Autovermietung weiter ausbauen. Großes Potential sieht der Konzern unter anderem bei sogenannten Auto-Abos für mehrere Monate. Allerdings setzen auch Autohersteller wie VW selbst verstärkt auf solche Geschäftsmodelle.