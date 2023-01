Sinken Bauzinsen aufgrund hoher Nachfrage für Rentenpapiere?

Steigende Börsenkurse aufgrund abflachender Inflationsraten und fallender Energiepreise im neuen Jahr. War 2022 wegen der Zinswende der Notenbanken noch ein schlechtes Jahr für Aktien und Anleihen, könnte 2023 besser für Anleger laufen. Denn: Die Börse hat auch im neuen Jahr gleich wieder zugelegt.

Hauptgrund ist die Erwartung der Investoren von niedrigeren Renditen. Ihrer Meinung nach könnte die Inflation ihren Höhepunkt schon überschritten haben oder zumindest demnächst erreichen. An den Märkten besteht daher die Hoffnung, dass die Notenbanken ihre Zinserhöhungen zur Inflationsbekämpfung im Lauf des Jahres beenden.

Hausbauer können auf sinkende Bauzinsen hoffen

Sinkende Energiepreise bestärken Anleger in dieser Auffassung. Viele von ihnen reagierten bereits darauf, indem sie Aktien und eben auch Anleihen zurückkauften. Die deutschen Bundesanleihen hatten zuvor hohe Kursverluste erlitten. Mit ihrem aktuellen Kursanstieg fallen nun die Zinsrenditen der Anleihen. Das hat weitreichende Folgen zum Beispiel für Immobilienkredite, deren Zinssätze stark an die Marktrenditen gekoppelt sind. Hausbauer können also auf weiter sinkende Bauzinsen hoffen, wenn die Inflationserwartungen stabil bleiben und der allgemeine Preisanstieg wie erhofft zurückgeht.

Bundesanleihen gefragt wie schon lange nicht mehr

Die gute Stimmung der Anleger zeigte sich 2023 gleich in der ersten Woche. Seit 1977 waren die Bundesanleihen zum Jahresbeginn nicht mehr so stark gestiegen. Die Experten von Bayerninvest bleiben aber vorsichtig. Je nach Entwicklung der Inflation seien an den Märkten starke Schwankungen möglich. Anleger müssten auch mit Kursschwankungen rechnen.

EZB will an Politik der Zinserhöhung offenbar festhalten

Auch ist das Ende der Zinserhöhungen noch nicht erreicht. So weist die EZB darauf hin, dass sie große Lohnerhöhungen erwartet und einen robusten Arbeitsmarkt. Und mit der steigenden Kaufkraft der Arbeitnehmer könnten auch die Verbraucherpreise weiter steigen. Für die Börse wäre nur wichtig, dass dieser Anstieg der Inflation in diesem Jahr nicht mehr so hoch ausfällt wie 2022