Silicon Valley greift klassische deutsche Branchen an

Zahlreiche Start-ups und milliardenschwere Geldgeber im Silicon Valley haben mittlerweile klassische Branchen für sich entdeckt und greifen damit auch deutsche Industrie-Säulen wie die Autobranche und den Maschinenbau an.

Zentrum der Autoindustrie verschiebt sich

Wenn es um Batterietechnik und Sensoren für das Auto geht, dann gelten in der Autobranche nicht mehr München, Stuttgart oder Wolfsburg als die führenden Zentren, sondern Orte wie Fremont in Kalifornien, wo Tesla seinen Sitz hat.

Das Silicon Valley hat das Auto für sich entdeckt. Konzerne wie Apple oder Google pumpen Milliarden in die Forschung rund um Mobilität, und in ihrem Umfeld schießen innovative Start-ups aus dem Boden, sagt Guido Jouret, Chief Digital Officer beim Industriekonzern ABB: "Sie kommen hierher, weil sie die beste Digitalisierungs-Expertise suchen. Und deswegen kommt auch die Autoindustrie. Inzwischen sind 63 Firmen hier im Silicon Valley, die an autonomen und elektrischen Autos arbeiten."

Silicon Valley greift auch nach Automatisierungstechnik

Ähnliches passiert inzwischen auch im Industriegeschäft, also im Beritt von Siemens oder ABB. Dort wittern die Tech-Konzerne einen Goldrausch bei der Automatisierungstechnik. Zwar versuchen traditionelle Industrie-Standorte auch in Bayern gegenzuhalten, etwa mit neuen Lehrstühlen und Technologie-Zentren, doch das große Geld der High-Tech-Finanziers aus Kalifornien dürfte den Trend in Richtung Silicon Valley verstärken.