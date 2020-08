Silber in Corona-Krise stärker gefragt als Gold

Man kann statt Barren und Münzen auch Fondsanteile und Zertifikate kaufen und dabei Kosten sparen. Das treibt die Kurse weiter an. So setzt Gold seinen Höhenflug fort, heute früh stieg der Kurs bis auf 2072,5 Dollar je Feinunze, rutschte dann aber ins Minus und lag 1,5 Prozent tiefer. Die leichte Erholung des Dollar laste auf dem Preis des Edelmetalls, erklärte ein Marktanalyst bei ActivTrades. Der grundsätzliche Aufwärtstrend sei aber weiterhin intakt, und der Hunger der Investoren nach Gold groß. Mit dem Rekordpreis des Goldes ist auch das Interesse am Silber inzwischen kräftig gestiegen.

Silberpreis legt stärker zu als Goldkurs

Mit Beginn der Corona-Krise hat sich der vorher gefallene Silberpreis in nur drei Monaten verdoppelt und damit Aufsehen erregt. Silber stieg am Morgen bis auf 29,84 Dollar je Feinunze. Damit erreichte der Kurs den höchsten Stand seit 2013, bevor Investoren Gewinne mitnahmen und den Silberpreis um gut drei Prozent ins Minus drückten. Die Rally werde getrieben von Spekulationen auf Produktionsausfälle bei Silberminen und dem Recycling gebrauchten Silbers, hieß es beim beim Brokerhaus CMC Markets. "Im schlimmsten Fall könnte ein Angebotsdefizit am Ende durch eine stark erhöhte spekulative Silbernachfrage erzeugt werden.

Risiken beim Silber beachten

Anleger, die Silber immer noch kaufen wollen, sollten hoher Preisschwankungen mit einkalkulieren. Denn Silber wird anders als Gold überwiegend als Industriemetall benutzt und braucht dafür eine praktische Verwendung. Früher war das zum Beispiel das Fotopapier- und Filmmaterial, das dann der Digitalisierung zum Opfer fiel. Die Medizin- und Pharmabranche hat inzwischen wieder einen etwas höheren Bedarf. Silber wird als Mikro- und Nanopartikel genutzt in Kosmetik und Bekleidung wegen seiner antibakteriellen Wirkung.

Silber noch unter alten Rekordkursen

Anders als Gold ist Silber von seinen früheren Rekordpreisen immer noch weit entfernt. Im laufenden Jahr und vor allem seit Beginn der Corona-Krise ist der Anstieg des Silberpreises aber wesentlich stärker ausgefallen als beim Gold: Bekam man für einen Goldbarren vor Corona noch 125 Silberbarren, so sind es inzwischen nur noch 72. Im traditionellen Vergleich der beiden Edelmetalle erscheint Silber damit eher teuer.