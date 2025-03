18.03.2025, 15:38 Uhr Bildbeitrag

> Wirtschaft > Siemens will 6.000 Jobs abbauen

Siemens will 6.000 Jobs abbauen

Siemens will weltweit rund 6.000 Jobs abbauen, 2.850 davon in Deutschland. Betroffen ist vor allem das Automatisierungsgeschäft, in geringerem Maße auch das Geschäft mit Ladelösungen, wie das Unternehmen mitteilte.

Von BR24 Redaktion