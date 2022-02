Siemens wächst kräftig, trennt sich aber von kleineren Töchtern

Pünktlich zur heutigen Hauptversammlung hat Siemens am frühen Morgen seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Die wichtigsten Kennzahlen wie Umsatz, Auftragseingang und Gewinn stiegen teilweise sprunghaft an. Außerdem wurde bekannt, dass sich der Münchner Elektronik-Konzern von einigen Beteiligungen trennt.

Kleinere Firmen passen nicht mehr in Digitalisierungs-Strategie

Nach den Maßstäben von Siemens sind es kleinere Töchter oder Beteiligungen: Firmen mit mehreren tausend Beschäftigten und mehreren hundert Millionen Euro Umsatz und in der Regel durchaus erfolgreich am Markt. Sie passen aber nicht mehr in die Strategie des Münchener Konzerns, der sich auf die Digitalisierung von Industrie und Infrastrukturen sowie die Mobilität auf der Schiene fokussieren will. Am Rande der virtuellen Hauptversammlung wurde nun der Verkauf des Post- und Paketgeschäftes von Siemens Logistics und des Anteils am Joint Venture Valeo Siemens eAutomotive bekannt gegeben.

Insgesamt kommt Siemens weiter gut durch die Corona-Pandemie. Im abgelaufenen Quartal legte der Umsatz um 9 Prozent zu auf 16,5 Milliarden Euro. Der Gewinn nach Steuern stieg um 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro. Auffällig ist ein sprunghafter Zuwachs beim Auftragseingang, der um mehr als 40 Prozent zulegte. Konzernchef Roland Busch sieht dafür mehrere Gründe.

Aufträge nehmen stark zu

Siemens habe die richtigen Produkte zur richtigen Zeit, so Roland Busch. Es gehe um Automatisierung, um Digitalisierung, um Nachhaltigkeit. Außerdem würden die Kunden dem Konzern auch in schwierigen Zeiten trauten. Einige Kunden hätten auch Einkäufe vorgezogen, erklärt der Konzernchef: "Die Kunden sehen, dass sich Lieferzeiten verlängern. Deswegen bestellen sie. Teilweise argumentieren sie auch mit kommenden Preiserhöhungen. Wir haben auch schon einige Preise angehoben. Und deswegen ziehen sie Lieferungen vor."

Lange Zeit schien es so, als sei Siemens völlig immun gegen Probleme mit Chip-Mangel oder sonstige Störungen in den globalen Lieferketten. Doch inzwischen sind diese Herausforderungen auch bei den Münchenern angekommen, wenn auch bei weitem nicht in dem Umfang, der zum Beispiel den deutschen Autobauern Kopfzerbrechen bereitet. Siemens habe das Lieferkettenproblem durch eine gute Vernetzung mit Zulieferern gut gemeistert, sagt Konzernchef Busch, aber: "Wir konnten nicht in dem Produktmix fertigen, den wir gerne hätten. Unsere Fertigungen laufen auch nicht zu 100 Prozent. Das heißt: Es kommt in der Tat zu Verzögerungen, an denen wir natürlich ganz hart arbeiten. Damit wir unsere Kunden wieder zufriedenstellen können."

Aktionärsvertreter zufrieden, es gibt aber auch Kritik

Lob für die Geschäftsentwicklung von Siemens gab es von Aktionärsvertretern. Der Umbau der vergangenen Jahre, als Roland Buschs Vorgänger Joe Kaeser Sparten wie die Medizintechnik oder das Energiegeschäft ausgegliedert hatte zeige nun wirtschaftliche Früchte.

Es gebe aber auch Grund zur Kritik, hieß es zum Beispiel bei den Fondsgesellschaften Deka und Union Investment. Der Aktienkurs hinke bisher hinter den Börsen-Bewertungen von Konkurrenten zurück. Dem schloss sich auch Daniela Bergdolt von der DSW an, der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz: "Wir haben bisher kein so großes Wachstum. Dieses Wachstum muss aber her. Und man muss natürlich diese neue Siemens Story an den Investor bekommen und an den Markt. Der Markt muss verstehen, wie anders Siemens jetzt ist. Und dann wird wahrscheinlich auch der Kurs stärker anziehen."

Siemens-Chef Roland Busch argumentierte, man müsse einfach seriös und erfolgreich weiterarbeiten. Das sei auf Dauer das beste Argument – auch an der Börse. Für das Gesamtjahr blieb er bei der Prognose, der Konzern werde bei allen wesentlichen Kennzahlen deutlich zulegen.