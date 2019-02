Siemens und Alstom nicht allein: Von der EU blockierte Fusionen

2000: Geplatzte Fusion von Mobilfunkkonzernen aus den USA

Die Europäische Kommission hat die Fusion zwischen den US-amerikanischen Telekommunikationsunternehmen MCI WorldCom Inc. und Sprint Corp. in Europa untersagt. MCI WorldCom war auf Internetanschlüsse spezialisiert und weltweiter Marktführer - Sprint sein Hauptkonkurrent. Die Sorge der EU-Kommission: Die Fusion hätte zu riesiger Machtmacht geführt. Das neue Unternehmen hätte so ohne Rücksicht auf Wettbewerber und Kunden nach Belieben seine Preise und Bedingungen diktieren können. Nach einem Börsenskandal 2002 stürzte der Konzern in die Insolvenz – Mittlerweile ist das Unternehmen unter dem Namen Verizon Communications in mehrere Ländergesellschaften aufgeteilt.