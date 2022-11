Siemens trotzt Krise mit Rekordgewinn und großer Nachfrage

Angesichts von Rezessions-Gefahren, der hohen Inflation und einer möglichen Knappheit von Erdgas warnen Pessimisten immer wieder vor massiven Schäden für die deutsche Industrie. Davon ist zumindest in der Bilanz von Siemens bisher nichts zu sehen. Bei der Vorlage seiner Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr meldete der Münchener Industrie-Riese Zuwächse bei nahezu allen wichtigen Kennzahlen. Außerdem blickt das Management zuversichtlich nach vorne.

Gut gelaunter Siemens-Chef bei Bilanz-Vorstellung

Siemens-Chef Roland Busch wirkte entspannt und bestens gelaunt, als er in der Münchener Konzernzentrale vor die Presse trat. Bei der Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr sprach er von einer hervorragenden Leistung angesichts diverser Risiken für die Weltwirtschaft.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um gut acht Prozent auf 72 Milliarden. Gleichzeitig legte auch der operative Gewinn aus dem industriellen Geschäft auf 10,3 Milliarden Euro zu - laut Siemens ein Rekordwert. Und der Auftragseingang sprang um 17 Prozent nach oben - auf 89 Milliarden Euro.

Siemens verzeichnet gewaltige Nachfrage in allen Bereichen

Die Nachfrage sei gewaltig, so Roland Busch, allen globalen Herausforderungen zum Trotz. "Wir sehen das weltweit, in allen Regionen. Wir sehen das aber auch in bestimmten Märkten."

Als Beispiel nannte Busch die Batterie-Fertigung, wo massiv investiert werde, die Halbleiter-Industrie, Rechenzentren, Gebäudetechnik und alles, was Energie-Effizienz angehe. Neue Fertigungsanlagen würden gebaut, die Automobil-Hersteller stellten auf elektrische Fahrzeuge um, bauten dafür neue Fertigungslinien. "Ich könnte mit Ihnen alle Branchen durchgehen, unser Portfolio ist immer da."

Investitionen wegen und nicht trotz der Krise

In den vergangenen Jahren hat Siemens einen massiven Umbau durchlaufen. Heute konzentrieren sich die Münchener auf Schienentechnik, vernetzte Infrastrukturen sowie die Automatisierung und Digitalisierung der Industrie. Dort investierten die Kunden laut Busch oft nicht trotz, sondern wegen der Krise in Siemens-Technologie.

Bei hohen Energiepreisen versuchten die Kunden von Siemens beispielsweise die Energie-Effizienz zu erhöhen, um den Verbrauch zu senken. "Wo immer es geht, vielleicht weg von Gas zu elektrischen Versorgungen zu gehen. Und natürlich: Automatisieren und Digitalisieren." Das helfe nicht nur dabei, beim Bau oder der Investition besser und schneller zu werden, sondern optimiere auch den laufenden Betrieb. Das steigere die Produktivität. "Und das ist genau das, was uns hilft."

Siemens-Chef Busch: kein Schwarz-Weiß im Umgang mit China

Als Chef eines der größten deutschen Industriekonzerne beobachtet Roland Busch naturgemäß auch die Diskussion, ob sich die hiesige Wirtschaft in eine zu große Abhängigkeit von China begeben hat, und wie man sich aus einer solchen lösen könnte. Busch ist überzeugt, dass es in dieser Frage kein einfaches Schwarz-Weiß gibt.

China sei ein sehr großer Markt. Für manche der größte, für andere der zweitgrößte neben den USA. "An diesem Markt, glaube ich, kommen wir nicht vorbei. Wir machen dort gute Geschäfte und werden dort weiter Chancen suchen." Auf der anderen Seite gehe es natürlich um eine Diversifizierung in anderen Märkten – beim Wachstum und auch der Zulieferkette. "Das betrifft übrigens nicht nur China. Ich glaube, das sollten wir uns generell anschauen."

Sparte "Große Antriebe" zuerst stärken dann verkaufen

Außerdem wurde bekannt: Siemens hält an der lange umstrittenen Ausgliederung seiner Sparte für große Antriebe fest. Large Drives Applications, kurz LDA, soll zuvor allerdings deutlich verstärkt werden. Konzernchef Roland Busch kündigte die Zusammenlegung unter anderem mit Sykatec aus Erlangen an, einer weiteren Siemens-Tochter, die auf Technologien rund um Metall-Bearbeitung und Verkabelung spezialisiert ist.

Die Belegschaft der neuen Einheit rund um LDA soll sich auf weltweit 14.000 Mitarbeiter nahezu verdoppeln. Busch sagte, diese dann von Siemens unabhängige neue Firma werde äußerst wettbewerbsfähig sein. Ob und wann nach der Ausgliederung ein Verkauf an einen Investor oder ein Börsengang geplant ist, wurde zunächst nicht bekannt.