30.01.2019, 07:21 Uhr

Siemens startet durchwachsen ins neue Geschäftsjahr

In der Münchener Olympiahalle treffen sich heute die Aktionäre von Siemens zu ihrer Hauptversammlung. Der Konzern hat bereits seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. In diesen Bereichen sind die Münchener stark - und in diesen schwach.