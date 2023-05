Siemens: Rasantes Wachstum und hoher Gewinn

Nach der Hälfte des Siemens-Geschäftsjahres fällt die Zwischenbilanz von Roland Busch sehr positiv aus. Der Vorstandsvorsitzende sprach bei der Vorlage der Quartalsbilanz von einer hervorragenden Leistung seines Unternehmens und kündigte weiteres Wachstum an. Der Münchener Konzern legte beim Umsatz und Auftragseingang um jeweils 15 Prozent zu. Der operative Gewinn sprang im Jahresvergleich um 47 Prozent nach oben.

Siemens: Großauftrag von indischer Eisenbahn

Siemens profitiert unter anderem vom Trend, nicht nur Fabriken, sondern auch ganze Design-, Produktions- und Lieferketten zu digitalisieren. Weltweit investieren Industriekunden sehr viel Geld in den Umbau ihrer Strukturen, um schneller auf Krisen und sich verändernde Märkte reagieren zu können.

Aber auch das Geschäft mit Technologien für Infrastrukturen boomt ebenso wie die Sparte Mobility, in der Siemens vor allem Schienentechnologie entwickelt und produziert. Hier gab es zuletzt einen Milliardenauftrag von der indischen Eisenbahn.

Quartalsgewinn verdreifacht

Dazu kommt, dass Siemens offenbar kaum Probleme hat, auskömmliche Preise am Markt durchzusetzen. So konnte der Konzern seine Marge deutlich steigern. Unter dem Strich hat sich der Quartalsgewinn nahezu verdreifacht auf 3,6 Milliarden Euro. Dabei profitierten die Münchener auch davon, dass sich der Wert ihrer Beteiligung an Siemens Energy an der Börse wieder deutlich erholt hat.