Siemens hält sich wacker

Der Technologiekonzern Siemens hat im dritten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Das lag vor allem an einem höheren Ergebnisbeitrag aus der Sparte "Digital Industries", wie das Unternehmen mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis der Industriegeschäfte (Ebita) stieg daher um 8 Prozent auf knapp 1,8 Milliarden Euro. Einsparungen wirkten ebenfalls positiv. Analysten hatten hier mit einem Rückgang gerechnet.

Besser als befürchtet

Die Corona-Pandemie belastete aber die Auftragslage, das Neugeschäft ging in den drei Monaten per Ende Juni um 7 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro zurück. Der Umsatz nahm um 5 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro ab. Auch hier schnitt Siemens besser ab als befürchtet. Wegen hoher Verluste beim Windanlagenbauer Gamesa sowie einer höheren Steuerquote brach der Nettogewinn von rund 1 Milliarde auf 539 Millionen Euro ein.

Abspalten und in Eigenverantwortung übergeben

Der Windparkanbieter Siemens Gamesa ist tief in die roten Zahlen gerutscht, Abspaltung und Börsengang der gesamten Energiesparte kosten viel Geld. Es ist ein historischer Schritt, weil Siemens damit einen Teil seiner Wurzeln kappt. Das Geld für neue Investitionen soll sich Siemens Energy künftig eigenständig über den Kapitalmarkt beschaffen und nicht mehr abhängig sein vom Mutterkonzern.

Siemens Healthineers als Vorbild für andere Bereiche

Was es bedeutet, wenn ein Siemens-Ableger groß auf Einkaufstour geht, sorgte erst kürzlich für Erstaunen: Mit einem Zukauf von mehr als 16 Milliarden Dollar in Amerika will Siemens Healthineers ganz vorne mitmischen auf dem Weltmarkt für Medizintechnik. Mit Riesenschritten hat sich Siemens-Chef Joe Kaeser seinem erklärten Ziel genähert: Der Konzern konzentriert sich künftig auf digitale Industrieautomation und intelligente Infrastruktur-Lösungen; die Bahntechnik gehört noch dazu.

Übergabe des Staffelstabs an der Spitze von Siemens

Schon im Herbst wird der Chefwechsel vollzogen: Vize Roland Busch wird ab Oktober die operative Führung übernehmen. Joe Kaeser wird dann den Aufsichtsrat von Siemens Energy führen.