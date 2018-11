Siemens mit leichtem Gewinnplus

Siemens hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von Finanztransaktionen profitiert. So konnten die Münchener ihren Gewinn unter dem Strich auch deshalb leicht auf 6,1 Milliarden Euro steigern, weil der Verkauf ihrer verbliebenen Osram-Anteile viel Geld in die Kassen spülte. Gegenwind kam unter anderem von der Währungsseite, etwa wegen des hohen Dollar-Kurses.

Die digitale Fabrik ist ein Renner

Im eigentlichen Geschäft gab es wie schon in den Vorjahren Licht und Schatten. Sehr gut lief es vor allem in der Sparte digitale Fabrik, dem rentabelsten Bereich von Siemens. Dort zog der Auftragseingang ebenso deutlich an wie im Segment Bahntechnik, das Siemens mit der französischen Alstom fusionieren will. Hier konnte Siemens unter anderem Großaufträge aus Deutschland und Österreich verbuchen.

Weiter Probleme im Kraftwerksgeschäft

Deutlich hinterher hinkt nach wie vor das klassische Kraftwerksgeschäft. Im letzten Quartal des Geschäftsjahres rutschte es in die roten Zahlen. Auch deshalb, weil das laufende Sparprogramm samt Stellenabbau in der Sparte zunächst einmal viel Geld kostet.

Derweil wird im Konzern weiter kräftig umgebaut. Neben der Fusion der Bahnsparte mit Alstom sollen die verbliebenen Geschäftsbereiche künftig mehr Eigenständigkeit erhalten.