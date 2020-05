Siemens legt Quartalszahlen in anspruchsvollen Zeiten vor

Bereits in den vergangenen Tagen haben wichtige Siemens-Töchter ihre Zahlen vorgelegt. Während Siemens Healthineers von der starken Nachfrage nach Medizintechnik profitierte, meldete das Windkraft-Unternehmen Siemens Gamesa rote Zahlen.

Gegensätzliche Tendenzen innerhalb der Konzernbereiche erwartet

Ähnlich widersprüchliche Tendenzen dürfte es beim Blick in das Zahlenwerk der Mutter Siemens geben. Denn je nach Sparte schlagen die Folgen der Corona-Krise unterschiedlich stark auf das Geschäft durch. So hält sich zum Beispiel die Automobilindustrie schneller mit Aufträgen zurück als staatliche oder halbstaatliche Kunden, die an großen und langfristig angelegten Infrastruktur-Projekten arbeiten.

Welchen Weg schlägt die Energiesparte von Siemens ein?

Mit Spannung wird erwartet, wie sich Siemens-Chef Joe Kaeser zu den Plänen für das Energiegeschäft äußert. Ursprünglich war geplant, die konventionelle Kraftwerkstechnik mit der Windkraft-Technologie von Siemens Gamesa in ein einziges Unternehmen zusammenzuspannen und im September an die Börse zu bringen. Kaeser selbst würde den Aufsichtsrat der neuen Firma leiten. Seinen bisherigen Posten als Siemens-Chef soll im kommenden Jahr Vorstandskollege Roland Busch übernehmen.