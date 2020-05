Siemens Healthineers wächst in der Krise

Computer-Tomographen, mit denen sich beobachten lässt, wie schwer eine Lunge geschädigt ist, oder Blutgassysteme, mit denen sich Patienten überwachen lassen, die künstlich beatmet werden. Dazu Systeme, die mit künstlicher Intelligenz sehr viel schneller als das menschliche Auge auf Bildern erkennen, ob und wie stark ein Patient unter COVID 19 leidet. In der Corona-Krise sind Produkte und Systeme von Siemens Healthineers stark nachgefragt.

Umsatz im 1. Quartal gestiegen

Das zeigt sich auch in den Geschäftszahlen. So konnte der Konzern im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz um 3,3 Prozent steigern auf rund 3,7 Milliarden Euro. Der operative Gewinn legte um 6 Prozent zu auf 660 Millionen Euro. Das Wachstum hätte nach Firmenangaben noch deutlich stärker ausfallen können, gäbe es nicht in einigen Bereichen coronabedingt eine sinkende Nachfrage. Denn in vielen Ländern wurden weniger Nicht-Corona-Patienten behandelt als in normalen Zeiten.

Kein Ausblick auf das Jahr 2020

Einen Ausblick für den Rest des Geschäftsjahres wollte Konzernchef Bernd Montag nicht abgeben. Dafür sei die Lage viel zu unberechenbar. Allerdings dürften neue Produkte die Bilanz stützen. Ende des Monats soll ein neuer und sehr präziser Antikörpertest auf den Markt kommen, der in großer Stückzahl von den hauseigenen Analyse-Systemen ausgewertet werden kann.