Siemens Healthineers vor größter Übernahme in Konzerngeschichte

Es ist ein Paukenschlag - unter strengster Geheimhaltung hat Siemens Healthineers in den vergangenen Wochen die größte Übernahme seiner Geschichte unter Dach und Fach gebracht. Mit Varian Medical Systems kaufen die Erlanger ein Unternehmen aus dem Silicon Valley, das als führend bei wichtiger Software, Technologie und Forschung rund um die Strahlenbehandlung von Krebs gilt.

Finanziert wird der Deal auf zwei Wegen

Siemens Healthineers will Varian komplett übernehmen und dafür 16,4 Milliarden Dollar auf den Tisch legen, das sind umgerechnet knapp 14 Milliarden Euro. Finanziert werden soll dieser Deal auf zwei Wegen: Zum einen erhält Healthineers Kredite von der Mutter Siemens. Zum anderen kündigte das Management eine milliardenschwere Kapitalerhöhung an. Durch diese Kapitalerhöhung soll gleichzeitig die Beteiligung von Siemens an Healthineers verringert werden, von heute 85 auf dann 72 Prozent. Die Münchener wollen aber weiterhin die Mehrheit an ihrer Medizintechnik-Tochter behalten.

Verluste im vergangenen Quartal

Healthineers-Chef Bernd Montag erklärte, der Zukauf bringe sein Unternehmen in zweierlei Hinsicht voran. Zum einen stärke man die interne Kompetenz bei Krebstherapien, zum anderen steige die Bedeutung des Konzerns am Markt für Medizintechnik. Gleichzeitig gab Siemens Healthineers auch Quartalszahlen bekannt. Das Unternehmen meldete Rückgänge bei Umsatz und Gewinn, erwartet aber im laufenden Quartal eine Erholung.