Siemens Healthineers: Verluste, aber trotzdem optimistisch

Das dritte Quartal 2022 lief nicht ganz rund für Siemens Healthineers. Zwischen April und Juni ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent zurück. Dafür gibt es nach Angaben des Medizintechnikkonzerns vor allem zwei Gründe: Zum einen ist der Umsatz mit Covid-Antigen-Schnelltests deutlich gesunken. Zum anderen führten die Corona-Lockdowns in China zu Lieferschwierigkeiten. Allerdings sei der Rekordumsatz aus dem dritten Quartal 2021auch kaum zu toppen gewesen, sagte Vorstandschef Bernd Montag bei der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen.

Auch Ergebnis geht zurück

Auch beim Ergebnis musste das Erlanger Unternehmen Einbußen hinnehmen. Das operative Ergebnis sank im dritten Quartal im Vorjahresvergleich um ein knappes Fünftel auf 765 Millionen Euro. Nach Abzug der Steuern blieben 364 Millionen Euro übrig. Das sind acht Prozent weniger als im dritten Quartal 2021.

Hoher Umsatz mit Antigen-Schnelltests

Ein Grund für den Rückgang bei Umsatz und Ertrag: Corona-Schnelltests waren nicht mehr so gefragt. Siemens Healthineers hat nach eigenen Angaben drei Quartale hintereinander 1,3 Milliarden Euro mit Covid-Antigen-Schnelltests verdient. Im dritten Quartal gingen die Zahlen aber deutlich zurück. Vorstandschef Bernd Montag will das Geschäft mit den Corona-Schnelltests auch nicht in die langfristige Unternehmensplanung einfließen lassen. "Wir wollen bereit stehen und helfen, wenn es irgendwo auf der Welt pandemische Spitzen gibt. Aber wir planen nicht damit," so Montag. Er habe immer noch die Hoffnung, dass die Tests nicht für immer gebraucht würden.

Siemens Healthineers bleibt optimistisch

Für die kommenden Monate bleibt der Medizintechnik-Konzern aus Mittelfranken optimistisch, trotz der durchwachsenen Zahlen im dritten Quartal. So rechne man nicht damit, dass es in China zu weiteren strengen Lockdowns kommt, heißt es. Die wirtschaftlichen Auswirkungen im Land seien zu groß. Außerdem laufen einige Geschäftsfelder bei den Erlangern richtig gut. Der US-amerikanische Krebstherapie-Spezialist Varian, den die Franken im vergangenen Jahr übernommen hatten, konnte seinen Umsatz um 8,2 Prozent steigern.

Jahresziel weiter im Blick

Insgesamt hält Siemens Healthineers an der Prognose für das im September zu Ende gehende Geschäftsjahr fest: Gerechnet wird mit einem Umsatzwachstum zwischen 5,5 und 7,5 Prozent. Der Konzern erweise sich als widerstandsfähig in einem ausgesprochen schwierigen Umfeld, so Vorstandschef Bernd Montag.