Siemens Healthineers: Rekord-Investition am Standort Forchheim

Mit einem Volumen von 350 Millionen Euro ist es die größte Neubau-Investition der Siemens-Tochter Healthineers und ein weiterer Schritt in Forchheim immer mehr die komplette Entwicklung und Produktion von Medizingeräten zu bündeln. Das neue "High Energy Photonics Center", HEP, umfasst eine Fläche von 47.000 Quadratmetern, was etwa der Fläche von acht Fußballfeldern entspricht.

Verlagerung von Erlangen nach Forchheim

Bis jetzt sind die Fertigungen für Strahler und Generatoren in der Nachbarstadt Erlangen angesiedelt. Eine Erweiterung der Produktionskapazitäten ist dort jedoch nicht möglich, so dass eine Umsiedlung der rund 700 Mitarbeiter nötig und damit auch die Zusammenlegung beider Produktionen in Forchheim ermöglicht wird. Die frei werdenden Gebäude in Erlangen werden von Siemens Healthineers und der Siemens AG künftig anderweitig genutzt.

Strahler und Generatoren sind Hauptbestandteile moderner Computertomografen, Angiographie- und Röntgensysteme. Die neue Fabrik wird vollständig digital vernetzt sein und über hochautomatisierte Anlagen verfügen.

"Seit der Eröffnung unserer ersten Fabrik für Computertomografen im Jahr 1986 haben wir den Hightech-Standort Forchheim kontinuierlich weiterentwickelt und erfolgreich zu einem globalen Medizintechnik-Kompetenzzentrum ausgebaut. Mit dem 'High Energy Photonics Center' schaffen wir jetzt eine der modernsten und nachhaltigsten Anlagen für die Entwicklung und Fertigung von Medizintechnik-Komponenten in Europa und darüber hinaus." Bernd Montag, CEO Siemens Healthineers

Standortausbau Forchheim

Gleichzeitig möchte das Unternehmen auf dem neuen Healthineers Campus in Forchheim auch ein Test-, Logistik- und Entwicklungszentrum bauen. Geplant ist damit eine enge Verzahnung der Fertigung und der Forschung. Zudem werden schon jetzt in Forchheim unter anderem Computertomografen gebaut, was die Lieferwege für die benötigten Strahler und Generatoren verkürzen würde. Der Betrieb des Gebäudes soll komplett CO2-neutral gestaltet werden, etwa durch PV-Anlagen auf dem Dach und einem speziellen Energiekonzept, das Abwärme aus der Produktion nutzt und Wärme durch Rückkühlung zurückgewinnt.

"Dies ist eine der größten Investitionen von Siemens Healthineers. Mit dem Aufbau des hochmodernen Campus in Forchheim bedienen wir die starke Nachfrage nach bildgebenden Verfahren und stärken unsere Position als Innovations- und Marktführer." Bernd Montag, CEO Siemens Healthineers

Neubau ist Bekenntnis zum Standort

Die Siemens-Tochter verdeutliche mit dem Neubau in Forchheim auch ein klares Bekenntnis zum Standort Deutschland, so Micheal Sen, Aufsichtsratsvorsitzender Siemens Healthineers. "Dies unterstreicht auch den Anspruch, durch die Markt- und Technologieführerschaft nachhaltig profitabel zu wachsen." Am Standort Forchheim entstehe deshalb, nach Angaben des Unternehmens, eine der modernsten Fabriken für Medizintechnik-Komponenten in Europa. In den hochmodernen Anlagen sollen künftig die Produktionskosten reduziert, die Qualität der Produkte erhöht und ausreichend Kapazitäten für weiteres Wachstum bereitgestellt werden. Derzeit sei die Nachfrage nach Geräten der medizinischen Bildgebung, insbesondere Computertomografen und Röntgenanwendungen hoch.

In Forchheim sind heute die Headquarters der beiden Geschäftsbereiche Diagnostic Imaging (DI) und Advanced Therapy (AT) ansässig.

Neuer Computertomograf erhält US-Zulassung

Im Oktober erhielt der von Siemens Healthineers entwickelte erste quantenzählende Computertomograf von der US-Gesundheitsbehörde FDA die Zulassung. Das Gerät Naeotom Alpha wandelt Röntgenstrahlen direkt in digitale elektrische Signale um. Dadurch, so die Siemens-Tochter, seien detailreichere Aufnahmen bei einer geringeren Strahlen- und Kontrastmittel-Belastung möglich. Der quantenzählende Computertomograf vereine hohe Bildschärfe und -kontraste mit extrem kurzer Aufnahmezeit und liefert neue diagnostische Informationen, die auf herkömmlichen CT-Bildern nicht zu sehen seien.

Die Siemens-Healthineers-Mitarbeiter Prof. Dr. Thomas Flohr, Dr. Björn Kreisler und Dr. Stefan Ulzheimer sind für die Entwicklung, Erprobung und Industrialisierung des ersten quantenzählenden Computertomographen (CT) für den klinischen Routineeinsatz als eines von drei Wissenschaftler-Teams für den Deutschen Zukunftspreis nominiert worden.