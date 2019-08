Siemens Healthineers investiert Millionen in Erlangen

Der Medizintechnikanbieter Siemens Healthineers investiert erneut in Erlangen. In der Stadt soll das bestehende Trainingscenter ausgebaut werden. Die genauen Pläne dazu will der Medizintechnikhersteller am heutigen Donnerstag bekanntgeben. In dem geplanten Neubau sollen in Zukunft nicht nur Fachkräfte fortgebildet, sondern auch junge Menschen ausgebildet werden, so ein Sprecher des Unternehmens.

Neueste Technologien

In dem Neubau werden dazu die neuesten Maschinen, beispielsweise aus den Bereichen Computer- und Magnetresonanztomographie, Platz finden. Mehr als 50 Millionen Euro will der Medizintechnikanbieter investieren.

Weitere Großinvestitionen in der Region

Erst vor wenigen Monaten wurde in Erlangen der Neubau der Unternehmenszentrale eröffnet. Im nahegelegenen Forchheim soll zudem ein neues Technologiezentrum entstehen. In den nächsten fünf Jahren will das Unternehmen dort 350 Millionen Euro investieren.

Siemens Healthineers bleibt seinen Wurzeln treu

Der Medizintechnikanbieter bleibt somit der Region und dem Standort Erlangen, in dem seine Wurzeln liegen, treu. Siemens Healthineers zählt zu den größten Medizintechnikherstellern der Welt.