Siemens Healthineers erwartet Wachstum nach Gewinnrückgang

Die Corona-Krise schlägt sich auch beim Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers in den Büchern nieder. Das Unternehmen aus Erlangen meldete einen Umsatz, der mit rund 14,5 Milliarden Euro nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahreswert blieb. So haben gerade in den USA viele Kunden in diesem Jahr Bestellungen zum Beispiel für Röntgen-Geräte und Tomographen nach hinten geschoben, weil sie kurzfristig ihre Kapazitäten und auch ihre Finanzmittel hin zur Behandlungen von Corona-Patienten umschichten mussten. Das drückte insgesamt auf Umsatz und Gewinn. Dennoch zeigte sich Konzernchef Bernd Montag zufrieden.

Wir konnten immer die Lieferkette aufrecht erhalten. Wir sind enorm schnell ins Home Office gegangen. Wir haben enorm viel bei unserem Kundenservice erbracht, auch in schwierigen Zeiten. Und was auch ein Highlight war ist die Tatsache, dass wir mit einem höheren Auftragsbestand in das neue Jahr gehen als in das Vorjahr. Bernd Montag, Siemens Healthineers

Einen Wachstumsschub erhofft sich Bernd Montag unter anderem durch die Übernahme des amerikanischen Krebs-Spezialisten Varian. Mittlerweile haben die US-Behörden den mehr als 16 Milliarden Dollar schweren Zukauf kartellrechtlich genehmigt. Auch auf die medizinische Herausforderung Corona hat Siemens Healthineers reagiert, unter anderem mit der Entwicklung eines inzwischen zugelassenen Schnelltests.