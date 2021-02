Siemens-Hauptversammlung vor dem Führungswechsel

Trillerpfeifen, Trommeln, junge Menschen in Känguru-Kostümen auf der einen Seite, ein großes Aufgebot von Polizisten und privaten Sicherheitsleuten auf der anderen: Vor einem Jahr war die Stimmung vor der Siemens-Hauptversammlung angespannt. Rund um die Münchner Olympiahalle demonstrierten Klima-Aktivisten gegen die Beteiligung von Siemens am Bau der Bahnstrecke zu einer Kohlemine in Australien.

Diesmal dürfte es sehr viel ruhiger zugehen. Statt auf der großen Bühne in der voll besetzten Olympiahalle sitzen Vorstand und Aufsichtsrat vor den Kameras einer Online-Übertragung.

Klima bleibt Thema

Doch das Klimathema ist geblieben. Erst kürzlich forderte Larry Fink, der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters und Siemens-Aktionärs Blackrock, in seinem jährlichen Anlegerbrief mehr Anstrengungen von der Industrie in puncto Nachhaltigkeit. Die Wirtschaft dürfe keine Angst vor diesem Thema haben, sondern müsse die Chancen sehen.

Massiver Siemens-Umbau unter Joe Kaeser

Im vergangenen Jahr hat sich die Klimabilanz von Siemens ohnehin schon deutlich verbessert, mit der Abspaltung und dem Börsengang von Siemens Energy, wo immer noch klassische fossile Kraftwerkstechnologie dominiert. Diese Ausgliederung war der letzte Stein im massiven Umbau, den der scheidende Chef Joe Kaeser dem Konzern verordnet hatte.

In mehr als sieben Jahren als Vorstandsboss trennte er sich unter anderem vom Geschäft mit Hausgeräten, Medizintechnik und eben Energieerzeugung.

Anleger fordern nachhaltig bessere Zahlen

Die Idee dahinter: Die neue Siemens AG mit dem Fokus auf die Sparten Digitale Fabrik, Smarte Infrastrukturen und Mobilität soll effizienter und schlagkräftiger werden. Bei den großen Anlegern kommt diese Strategie im Prinzip an. Allerdings müssten die Zahlen jetzt – nach dem Umbau – nachhaltig besser werden, fordert die Fondsgesellschaft Deka zur Hauptversammlung. Kaesers designierter Nachfolger Roland Busch müsse künftig liefern: "Nach Jahren der Um- und Ausgliederung und Verkäufen von Geschäftseinheiten muss nun der neue CEO Busch Siemens auf Profitabilität trimmen. Wir Investoren erwarten jetzt den Beweis dafür, dass der weitreichende Konzernumbau von Kaeser mehr Früchte trägt."

Ähnlich sieht man das auch bei Union Investment: "Herr Busch muss jetzt aus dem Schatten seines Vorgängers treten und braucht eine eigene strategische Agenda. Als Physiker und Techniker an der Spitze von Siemens muss er den Fokus stärker auf Innovationen und die Entwicklung marktreifer Produkte legen."

Busch kann und will sich nicht ausruhen

Der künftige Siemens-Chef Roland Busch steht also unter Erwartungsdruck. Zwar rechnet kaum ein Beobachter mit einem weiteren Radikalumbau bei Siemens, aber schon bei der Jahres-Pressekonferenz im November sagte Busch, der Konzern könne sich auch nicht ausruhen.

"Wenn Sie fragen, ob wir ideal aufgestellt sind... Nun, wenn man aufhört, zu versuchen, besser zu werden, dann hört man auch auf, gut zu sein. Und darüber hinaus ist es so, und das haben wir jetzt in den Corona-Zeiten beschleunigt gesehen: Wir sehen, dass in allen unseren Märkten eine unglaubliche Transformation stattfindet: neue Technologien, neue Geschäftsmodelle. Und in diesem Umfeld kann man gar nicht ideal aufgestellt sein. Man kann sich nur weiterentwickeln. Und das schnell." Roland Busch

Für Zufriedenheit bei den Aktionären dürfte die zuletzt starke Geschäfts-Entwicklung sein. Im abgelaufenen Quartal übertraf Siemens bei wichtigen Kennzahlen wie Umsatz und vor allem Gewinn die Erwartungen des Finanzmarktes.