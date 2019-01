Siemens: Gewinneinbruch und unsichere Zugfusion trüben Stimmung

Die Bahnsparte gewinnt, das Energiegeschäft verliert

Ein Lichtblick im abgelaufenen Quartal war unter anderem die Bahn-Sparte - da verzeichnet Siemens eine gute Auftragslage. Insgesamt allerdings lief es für Siemens nicht überall rund. Vor allem im Energiegeschäft ist der Gewinn eingebrochen. Das wiederum hat zu einem geschrumpften operativen Ergebnis des Gesamtkonzerns geführt. Positiv sieht dagegen der Auftragslage aus: Die legte massiv zu, auch wegen großer Order für Siemens-Züge.

Siemens-Chef Kaeser wirbt für Ministererlaubnis für EU-Kartellrecht

Ein Thema hat die Hauptversammlung beherrscht: Die unsichere Fusion der Bahnsparte von Siemens mit Alstom. Die EU-Kommission sieht eine solche Verbindung aus Wettbewerbsgründen kritisch. Siemens-Chef Joe Kaeser plädierte weiterhin für eine Fusion mit dem französischen Wettbewerber Alstom. Nur so könne man sich auf Dauer auf dem Weltmarkt gegen staatliche chinesische Konkurrenz wehren. Das habe Brüssel noch nicht verstanden.

"Wir reden heute über Industrie 4.0 und das Internet der Dinge. Viele beschweren sich, dass Europa es verschlafen hat, sich hier zu etablieren." Joe Kaeser

Mit einer starken Fusion will der Siemens-Chef das ändern. Im Zusammenhang mit der geplanten Zugfusion sprach er sich für die Möglichkeit einer sogenannten Ministererlaubnis im EU-Kartellrecht aus. In Deutschland kann die Ministerentscheidung ein Veto der Wettbewerbshüter übertrumpfen.

"Das deutsche Wettbewerbsrecht hat eine sehr kluge Konstellation: Es verlässt sich zunächst einmal auf die technische Kompetenz von Wettbewerbshütern. Doch es gibt auch die Möglichkeit einer längerfristigen Betrachtung von Interessen und Werten: Ministererlasse. Vielleicht könnten wir das einmal auch von Deutschland in die EU exportieren." Joe Kaeser

Einer Fusion von Siemens und Alstom stimmen Anlegerschützer wie Daniela Bergdolt von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) grundlegend zu. An anderen Stellen gab es von Bergdolt aber auch Kritik an Kaesers Strategie des massiven Umbaus:

"Es ist ein Eingriff in die DNA dieses Unternehmens. Den können wir nur dann brauchen, wenn es am Schluss ein klarer Gewinn für Siemens ist. Umbau nur des Umbaus wegen - das brauchen wir nicht. Warum ist das jetzt der Weg, der Siemens für die nächsten 20 Jahre fit macht? Und da brauchen wir Erklärungen." Daniela Bergdolt

Kaeser: Umbau-Strategie der richtige Weg

In den vergangenen Jahren hat Kaeser Siemens so radikal umgebaut wie kaum einer seiner Vorgänger. Die Medizintechniksparte ging unter dem Namen Healthineers an die Börse, das Windkraftgeschäft wurde mit der spanischen Gamesa zusammengelegt, außerdem sollen die verbliebenen Sparten künftig wie eigenständige Firmen agieren. Kaeser gab sich in seiner Rede vor den Aktionären überzeugt, mit dieser Umbau-Strategie auf dem richtigen Weg zu sein. Das Unternehmen werde nun zukunftssicher aufgestellt, man sei innovativ und genieße das Vertrauen der Kunden. Deswegen sei ihm auch vor einem Abflauen der Konjunktur nicht bange. Darauf habe man sich eingestellt.