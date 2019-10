Siemens-Gamesa übernimmt Teile des Windanlagenbauers Senvion

Die Zeiten für die Windkraftbranche sind schwieriger geworden. Unter anderem in Deutschland ist der Neubau von Windrädern fast zum Erliegen gekommen. Deswegen musste auch der Windradbauer Senvion, mit seinem Hauptsitz in Hamburg, Insolvenz anmelden.

Die Übernahme von wesentlichen Teilen durch Siemens-Gamesa rettet dort jetzt rund 2.000 Arbeitsplätze, etwa 60 Prozent der Stellen. 500 davon sind in Deutschland, die restlichen 1.500 Stellen bleiben in anderen Ländern erhalten, zum Beispiel in Portugal bei der Fertigung von Rotorblättern.

IG Metall: Langfristige Perspektive für restliche Senvion-Mitarbeiter

Auch wenn in Deutschland nur 500 Stellen übrig bleiben und 900 von 1.400 Arbeitsplätze verloren gehen, begrüßte die IG Metall Küste die Übernahme der Unternehmensteile.

"Mit der Übernahme des Service-Geschäfts durch Siemens Gamesa zeichnet sich immerhin für etwa 500 Beschäftige in Deutschland eine langfristige Perspektive ab." Meinhard Geiken, Bezirksleiter IG Metall Küste

Trotzdem sei es schmerzhaft zu sehen, wie mit Senvion ein Pionier der Windkraftbranche mit eigener Produktion und Konstruktion in Deutschland vom Markt verschwinde und hunderte Beschäftigte ihre Arbeitsplätze verlieren, so Geiken.

Rotorblätter-Werk von Senvion stärkt Siemens-Gamesa

Siemens Gamesa erklärte, mit den Service-Verträgen von Senvion, die man jetzt auch übernommen habe, betreue man nun Windanlagen mit einer Kapazität von fast 69 Gigawatt. Vorstandschef Markus Tacke betonte außerdem, das Rotorblatt-Werk in Portugal sei eines der wettbewerbsfähigsten in der Branche. Es helfe Siemens Gamesa dabei, die Risiken in einem schwierigen Umfeld zu beherrschen.

Senvion 2001 als Repower Systems gegründet

Senvion war im Jahr 2001 unter dem Namen Repower Systems gestartet. Einige Jahre später war das französische Unternehmen Areva der größte Aktionär. 2007 übernahm der indische Konzern Suzlon dann Repower, nahm das Unternehmen aber von der Börse und benannte den Windanlagenbauer in Senvion um. 2015 wurde Senvion dann an Finanzinvestoren verkauft. Zuletzt war Senvion wieder an der Börse notiert.