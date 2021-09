Siemens erhält Milliardenauftrag aus Ägypten

Die Internetverbindung war wackelig, als Siemens-Chef Roland Busch von Kairo aus Journalisten über den Milliardenauftrag informierte. Wenn man so will ein Symbol für den Zustand der Infrastruktur in dem afrikanischen Land.

Ägypten will modernes Bahnsystem

Um das zu ändern, will die dortige Regierung Milliarden in neue Technologien investieren. Ein wichtiges Puzzle-Teil ist der Verkehr. Städte wie Kairo ersticken in Abgasen, und dort wo es überhaupt Schienen gibt, rattern teilweise noch Züge aus der Kolonialzeit. Binnen weniger Jahre soll nun ein modernes Eisenbahn-System für Personen- und Frachtverkehr entstehen.

Zunächst: Alternative zum Suez-Kanal

Siemens liefert hierfür Lokomotiven, Regional- und Hochgeschwindigkeitszüge, außerdem die Signaltechnik und die Elektrifizierung. Zunächst soll ein 660 Kilometer langes Teilstück entstehen, das Häfen am Mittelmeer und am Roten Meer verbindet, um eine Alternative zum Nadelöhr Suezkanal zu schaffen.

Weitere Aufträge für Siemens könnten folgen, da Ägypten einen Ausbau auf 1.800 Kilometer Strecke plant. Der Auftrag war international hart umkämpft. Siemens-Chef Roland Busch bedankte sich ausdrücklich bei Angela Merkel für ihre Unterstützung. Das Engagement der Kanzlerin für Afrika werde vor Ort sehr hoch geschätzt.