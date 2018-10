Siemens erhält Milliarden-Auftrag zur Stromversorgung im Irak

Am Ende hat es doch geklappt: Siemens hat den Auftrag und US-Konkurrent General Electric das Nachsehen. Für Joe Kaeser ist aber sein Geschäftspartner der eigentliche Gewinner: "Ein großartiger Meilenstein für den neuen Irak", schrieb der Siemens-Chef nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung auf Twitter.

In Bagdad einigte sich Kaeser mit dem irakischen Energieminister Kasim al-Fahdawi darauf, dass Siemens die Stromkapazitäten des Irak ausbaut: um elf Gigawatt in den kommenden vier Jahren. Das entspricht nach Angaben des Münchner Technologie-Konzerns rund der Hälfte der aktuellen Kapazitäten vor Ort. Denn obwohl der Irak eines der ölreichsten Länder der Welt ist, ist die Versorgung mit Elektrizität mangelhaft: Vor allem in den heißen Sommermonaten fällt der Strom ständig aus.

Umfassende Hilfe beim Aufbau des Irak

Doch Siemens will nicht nur beim Strom helfen: Man schlage ein umfassendes Rahmenprogramm für die Wiederaufbauziele des Irak vor, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Ziel sei, eine verlässliche 24-Stunden-Stromversorgung für rund 23 Millionen Iraker herzustellen.

Es gehe aber auch darum, "bei der Korruptionsbekämpfung zu helfen, Schulen und Krankenhäuser zu bauen und Tausende von Arbeitsplätzen zu schaffen", betonte Kaeser. Hinzu kämen Beiträge zur Bildung, Ausbildung und der Entwicklung lokaler Fähigkeiten und Talente. "Wir sind bereit, loszulegen und freuen uns darauf, eng mit der irakischen Regierung zusammenzuarbeiten, um sofort spürbare Verbesserungen für das irakische Volk zu bewirken."

Ein Gewinn für den Irak - und für Siemens

Die Erleichterung bei Siemens über den Auftrag ist merklich. Denn der Deal hatte zuletzt auf der Kippe gestanden: Ende September hatte Kaeser gemeinsam mit Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß (CDU) in Bagdad für den deutschen Konzern und seine Pläne geworben. Siemens sagte damals eine Modernisierung der irakischen Energieversorgung zu und schien den Vertrag schon in der Tasche zu haben.

Dann aber machte die US-Regierung Medienberichten zufolge Druck: So soll sie Waffenlieferungen versprochen und den irakischen Ministerpräsidenten Haider al-Abadi gewarnt haben, die Beziehungen zwischen den Ländern zu riskieren, falls der Auftrag an Siemens gehen sollte - und nicht an General Electric.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) kritisiert die Einmischung aus Washington: "Diese Art der Durchsetzung der 'America-First'-Doktrin im weltweiten Wettbewerb multinationaler Unternehmen ist nicht akzeptabel", sagt Geschäftsführer Joachim Land in der Sonntagsausgabe der "Welt am Sonntag".

Hoffnung in der Krise

Doch das Ringen zeigt, wie wichtig das Milliarden-Geschäft für beide Unternehmen war. Bei Siemens kriselt die Kraftwerkssparte. Grund dafür sind Überkapazitäten bei Großturbinen und der generelle Strukturwandel der Energieversorgung hin zu erneuerbaren Quellen. Um Kosten zu sparen, hatte die Konzernspitze mit dem Gesamtbetriebsrat und der IG Metall bereits den Abbau von rund 6.900 Stellen weltweit, etwa 2.900 davon in Deutschland. Daran werde auch weiter festgehalten, heißt es.

Bei General Electric ist die Lage ebenfalls angespannt. Als einstiger Innovationsführer und Aushängeschild der US-Wirtschaft ist der Konzern schon seit Jahren im freien Fall. Die Niederlage im Irak dürfte diese Probleme verschärfen.