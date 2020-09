Siemens Energy-Zentrale: Berlin statt Erlangen

Siemens Energy kehrt zurück zu seinen Wurzeln. So ist die Mitteilung überschrieben, mit der das Unternehmen seine Standortentscheidung bekannt gab. In Berlin gründete einst Werner von Siemens sein Unternehmen, bevor die Zentrale nach dem Zweiten Weltkrieg nach Bayern verlegt wurde. Jetzt will Siemens Energy-Chef Christian Bruch wieder in die Bundeshauptstadt, wegen der Nähe zur Politik. Gerade in der Debatte um die Energiewende müsse man nahe an den politischen Entscheidungsträgern sein, heißt es im Unternehmen.

Mehrheit der Mitarbeiter bleibt in Erlangen und München

Bei der Gestaltung der künftigen Zentrale will man eng mit dem Berliner Senat zusammenarbeiten. Massive Bauprojekte sind allerdings nicht zu erwarten. Bruchs Stab in Berlin soll mit einer überschaubaren Mannschaft auskommen. Das Gros der Energy-Verwaltungsmitarbeiter soll an den bisherigen Standorten bleiben, also vor allem in München und Erlangen. Vorstandschef Bruch setzt auf eine schlanke Organisation. In Berlin freut man sich dennoch über den symbolischen Schritt.