Siemens Energy will profitabler werden

Energiesparte steckt in roten Zahlen

Siemens Energy will sich als „grünes“ Unternehmen vermarkten, hat aber noch viele fossile Altlasten zu bewältigen. Sowohl das gesamte Unternehmen als auch die Windkraft-Tochter stecken derzeit in den roten Zahlen. Deshalb sollen die Kosten weiter runter, Siemens Energy müsse profitabler werden.

Zu viele Standorte, zu komplizierte Lieferketten

In der heutigen Präsentation wird auch der Weg dorthin beschrieben: Das Unternehmen hat weltweit 75 Standorte; 25 wurden bereits dichtgemacht. Aber die Liefer- und Logistikketten seien immer noch zu kompliziert und müssten vereinfacht werden. Das profitable Servicegeschäft soll ausgebaut werden. Bei Projekten will man selektiver vorgehen, sprich: an Ausschreibungen, bei denen kaum etwas zu verdienen ist, will man sich nicht mehr beteiligen.

Personalabbau "nicht immer zwingend"

Im Vorfeld war durchgesickert, dass die Standortgarantien, die der Mutterkonzern seinerzeit mit der IG Metall vereinbart hatte, nicht mehr gelten sollen. Bei Siemens Energy heißt es dazu bislang, ein Personalabbau sei nicht immer zwingend, um die geplanten Sparziele zu erreichen. Die wurden jetzt nochmals angehoben.