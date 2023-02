Siemens Energy verdoppelt Quartalsverlust

Heute ist der letzte Börsentag für Siemens Gamesa, der Rückzug von den spanischen Börsen soll der große Befreiungsschlag werden, damit der Vorstand in München endlich durchgreifen kann bei der Windkraft-Tochter in Spanien. Ausfälle bei bestehenden Anlagen haben die Probleme weiter verschärft. Zum Teil kommen diese Komponenten von externen Lieferanten, so dass womöglich ein Teil der hohen Garantie- und Wartungskosten auf sie abgewälzt werden kann.

Auftragsbestand auf Rekordniveau

In den drei anderen Bereichen läuft es gut; das sind das Servicegeschäft rund um die Gasturbinen, der Bereich Netze und die Wasserstoff-Technologie. Umsatz und Auftragseingang sind gestiegen. Der Auftragsbestand liegt mit fast 99 Milliarden Euro auf Rekordniveau. In den neuen Verträgen konnten höhere Preise ausgehandelt werden. In Amerika will die US-Regierung nun vor allem die Erneuerbaren Energien forcieren.

Die größten Marktchancen ergäben sich für Siemens Energy im Offshore-Windgeschäft, bei den Netzen und bei Wasserstoff-Projekten, sagte Vorstandschef Christian Bruch auf Nachfrage. Die Brüsseler Antwort auf das US-Paket adressiere die richtigen Themen, offen bleibe bislang aber die konkrete Umsetzung.