Siemens Energy streicht knapp 700 Stellen in Erlangen

Siemens Energy will bis 2025 weltweit 7.800 Arbeitsplätze streichen, 3.000 davon in Deutschland. Im Zuge des angekündigten Stellenabbaus bei Siemens Energy sollen in Erlangen 679 Stellen wegfallen. Das hat der Betriebsratsvorsitzende Manfred Bäreis dem Bayerischen Rundfunk bestätigt.

Einschnitt zu tief und nicht nachvollziehbar

Am Standort im Erlanger Süden arbeiten knapp 6.000 Mitarbeiter. Diese wurden am frühen Nachmittag in einer Internetschalte über die geplanten Maßnahmen informiert. Der Einschnitt sei zu tief und nicht nachvollziehbar sagte Bäreis dem BR.

Im Kraftwerksbereich fehlen Aufträge

Der geplante Stellenabbau betreffe laut Bäreis vor allem die Division "Power-Generation", hier würden im Kraftwerksbereich die Aufträge fehlen. Dennoch, so Bäreis weiter, müsse zunächst ein Konzept erstellt werden, wie Arbeitsplätze in neue Geschäftsfelder transferiert werden könnten.