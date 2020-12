Siemens Energy steigt in den MDAX auf – bald auch im DAX?

Im September ging Siemens mit seiner Energiesparte an die Börse. Ende Dezember folgt der Aufstieg in den MDAX. Und möglicherweise schon im kommenden Jahr könnte der Konzern in den noch viel mehr beachteten DAX aufrücken. Dort würden dann Unternehmen aus dem Umfeld von Siemens den Leitindex der deutschen Börse dominieren.

Aktienkurs legt um zehn Prozent zu

Für Christian Bruch ist der Aufstieg in den MDAX ein "Ansporn", wie der Chef des Energietechnik-Unternehmens mitteilen ließ.

"Unser Ziel ist es nicht nur, das führende Energietechnologie–Unternehmen der Welt zu werden, sondern auch stabile Gewinne zu erwirtschaften und unseren Aktionären eine verlässliche Dividende zu zahlen", Christian Bruch, CEO Siemens Energy

Diese Nachricht kommt mit Sicherheit gut bei den großen bayerischen Standorten im Großraum Nürnberg–Erlangen an. Seit dem Börsengang Ende September hat der Aktienkurs des Unternehmens etwa zehn Prozent zugelegt.

DAX will Mitglieder aufstocken

Insgesamt wird die Firma damit mit rund 18 Milliarden Euro bewertet, der Fachbegriff dafür lautet Marktkapitalisierung. Diese Zahl dürfte im kommenden Jahr wichtig werden. Dann will die Deutsche Börse ihren Leitindex DAX von heute 30 auf dann 40 Mitglieder aufstocken. Es werden also voraussichtlich zehn MDAX-Werte in die erste Börsenliga aufsteigen.

Bald drei Siemens-Konzerne im DAX vertreten?

Von diesen zehn MDAX-Werten könnten zwei den Namen Siemens tragen. Im Ranking der größten Marktkapitalisierung im MDAX liegt nämlich die Medizintechnikfirma Siemens Healthineers mit 41 Milliarden Euro auf Platz zwei, hinter Airbus. Siemens Energy befände sich derzeit auf Rang vier. Sollten beide in den DAX aufrücken, gäbe es dort also zusammen mit der Mutter Siemens AG gleich drei Konzerne, die den Namen Siemens führen, dazu kommt mit Infineon eine frühere Siemens-Tochter. Zusammengenommen sind Siemens, Siemens Healthineers und Siemens Energy an der Börse derzeit rund 154 Milliarden Euro wert.