Siemens Energy kündigt Stellenabbau an – 7.800 Jobs betroffen

Schon seit Jahren gibt es am Weltmarkt ein Überangebot an großen Gasturbinen, und auch Technik für Kohlekraftwerke ist deutlich weniger gefragt als einst gedacht. Hersteller wie Siemens Energy müssen sich deswegen umstellen, sagt Konzernchef Christian Bruch. Weg von fossilen Energien, hin zum Beispiel zu Windkraft oder dem erhofften Zukunftsmarkt Wasserstoff. In der bisherigen Aufstellung sieht Bruch für Siemens Energy deshalb auf Dauer keine Zukunft.

"Wir adressieren diese Punkte jetzt, weil wir unser Unternehmen aus eigener Kraft verändern wollen", sagt Christian Bruch, Vorstandschef Siemens Energy. Man wisse, dass es für alle Betroffenen ein extrem schwieriger Prozess sei. "Wir sprechen hier über Mitarbeiter, die über viele Jahre und Jahrzehnte mit hoher Kompetenz und viel Einsatzbereitschaft für das Unternehmen gearbeitet haben", so Bruch. "Und deswegen sprechen wir jetzt mit den Arbeitnehmervertretern darüber, wie wir den Abbau so sozialverträglich wie möglich gestalten können."

"Zukunftspakt" soll eingehalten werden

3.000 Jobs allein in Deutschland sind vom geplanten Stellenabbau betroffen, der Großteil in Verwaltung, Vertrieb und Management. Dabei soll es aber hierzulande keine Werksschließungen geben. Darauf hatte man sich in der vergangenen Woche mit den Arbeitnehmervertretungen in einem Zukunftspakt geeinigt.