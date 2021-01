Siemens Energy Innovationszentrum: Startschuss in Shenzhen

Ein Leuchtturmprojekt für grüne und digitale Zusammenarbeit zwischen China und der EU – das soll das Innovationszentrum in Shenzhen bei Hongkong werden, das Siemens Energy im Herbst eröffnen will. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping trimmt sein Land auf einen kohlenstoffneutralen Kurs – bis 2060. Ehrgeizig, aber machbar, urteilt eine aktuelle internationale Studie. Die Boston Consulting Group schätzt, dass dafür fast die gesamte chinesische Schwerindustrie auf grüne Energiequellen umsteigen muss.

Innovationszentrum für Chinas grüne Energie

Daran will Siemens Energy mitwirken: In Shenzhen errichtet die Firma ein Innovationszentrum mit drei Laboren. Eins für Smart Energy, also digitale Wartung und Service von Maschinen und Fabriken. Ein zweites für effiziente Gasturbinen, und ein drittes für grünen Wasserstoff. Beim sogenannten grünen Wasserstoff entsteht aus Wind oder Sonnenkraft emissionsfrei Energie – auch für den Vortrieb von Autos oder sogar Flugzeugen. Siemens Energy wird in seinen neuen Forschungslaboren mit Universitäten zusammenarbeiten, außerdem mit dem städtischen Energieversorger von Shenzhen.

Shenzhen "dynamischster Energieraum der Welt"

Diese Hightech-Metropole ist Nürnbergs Partnerstadt. Vor allem aber Teil der sogenannten Greater Bay Area, zu der auch Hongkong gehört. Eine Region mit 71 Millionen Menschen. Wir rücken damit an den dynamischsten Energieraum der Welt heran, so Siemens Energy-Chef Christian Bruch in einer Presseerklärung. In Peking baut die Firma bereits eine Produktionsanlage für grünen Wasserstoff.