Siemens Energy in den roten Zahlen

Während die Geschäfte in der traditionellen Kraftwerkssparte solide laufen, hat das Tochterunternehmen Gamesa den Energiekonzern im zweiten Quartal tief in die Verlustzone gedrückt. Die Situation bei Gamesa habe sich seit der letzten Gewinnwarnung sogar noch weiter verschärft, musste Christian Bruch einräumen.

Auf Nachfrage betonte der Chef von Siemens Energy in einer telefonischen Pressekonferenz, dass für ihn Onshore und Offshore zusammengehörten. Es sind gerade die hartnäckigen Probleme bei einer neuen Generation von Windrädern an Land, die immer wieder für rote Zahlen sorgen. Allerdings bleibe der Onshore-Bereich bislang der größere Markt und sorge insgesamt auch für ein stabiles Servicegeschäft.

In Russland wurde das Neugeschäft gestoppt, was auf Umsatz und Ergebnis durchschlägt, es drohen weitere Belastungen. In China musste das Werk in Shanghai wegen des Lockdowns vorübergehend stillgelegt werden. Ein schnelles Ende der Produktionsstörungen wegen Covid19 sei dort nicht in Sicht. Das Management von Lieferketten werde mehr und mehr zu einer zentralen Aufgabe, betonte Bruch.

Für das Gesamtjahr rechnet der Energiekonzern nun mit einem Verlust auf Vorjahreshöhe. Das war damals ein Minus von 560 Millionen Euro.