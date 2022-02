Siemens baut Standort Kemnath für 60 Millionen Euro aus

Siemens Healthineers investiert 60 Millionen Euro in den Ausbau und die Modernisierung seines Fertigungsstandortes im oberpfälzischen Kemnath. Das hat der Medizintechnik-Ableger des Siemens-Konzerns am Dienstag bekannt gegeben. Bis 2025 sollen dort 50 neue Arbeitsplätze entstehen, vorrangig in den Bereichen Entwicklung und Fertigung.

Linearbeschleuniger für Krebstherapie

In Kemnath sollen künftig zusätzlich Strahlentherapiegeräte, sogenannte Linearbeschleuniger, gefertigt werden. Geräte dieser Art werden zur gezielten Behandlung von Krebserkrankungen eingesetzt. Dazu will der Konzern neue Fertigungslinien einrichten und bestehende Produktionsabschnitte modernisieren.

Die ersten Linearbeschleuniger-Systeme sollen dann bereits im Herbst 2022 ausgeliefert werden. Es handelt sich dabei um Produkte des US-amerikanischen Strahlentechnik-Spezialisten Varian, den Siemens Healthineers im vergangenen Jahr für 14 Milliarden Euro übernommen hatte. Bisher sind in Deutschland etwa 30 Geräte dieser Art im Einsatz.

1.200 Mitarbeiter in der Oberpfalz

Standortleiter Michael Braunreuther zufolge ist die Investition zugleich ein Standortbekenntnis: "Der Traditions-Standort in Kemnath hat auch in Zukunft eine zentrale Rolle für unser Unternehmen", sagte Braunreuther. Die Siemens Healthineers AG mit Hauptsitz in Erlangen beschäftigt in Kemnath eigenen Angaben zufolge mehr als 1.200 Mitarbeiter.