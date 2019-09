Siemens baut auch in Erlangen weniger Stellen ab als geplant

Nach konstruktiven Gesprächen mit der Firmenleitung haben man sich auf 450 Arbeitsplätze geeinigt, die nun wegfallen sollen, sagte Manfred Bäreis, Betriebsratsvorsitzender von Siemens Erlangen-Süd, dem Bayerischen Rundfunk. Diese sollen in zwei Phasen abgebaut werden.

"In der ersten Phase fallen bis zum 30. September 2020 erst einmal 300 Stellen weg, in Phase Zwei bis zum 30. September 2021 dann 150 weitere Stellen." Manfred Bäreis, Betriebsratsvorsitzender Siemens Erlangen-Süd

Keine betriebsbedingten Kündigungen

Die Firmenleitung habe sich in diesen Fragen bewegt und mit dem jetzigen Ergebnis könne nun auch die Arbeitnehmerseite gut leben. Betriebsbedingte Kündigungen werde es nicht geben.

Auch im Trafowerk Nürnberg bleiben mehr Stellen erhalten

Bereits gestern (24.09.19) war bekannt geworden, dass im Siemens Trafowerk in Nürnberg die Zahl der Stellenstreichungen reduziert werden konnte. Dort werden nun 130 Jobs abgebaut, rund 30 weniger als angenommen. Angekündigt wurde der Stellenabbau im Juni im Rahmen der Streichungspläne in der Sparte "Gas and Power", die Siemens im kommenden Jahr an die Börse bringen will.