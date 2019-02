Siemens-Alstom-Fusion offenbar vor dem Aus

Die geplante Bahn-Fusion von Siemens und dem französischen Konkurrenten Alstom steht offenbar vor dem Aus: Die EU-Wettbewerbshüter wollen den Zusammenschluss untersagen, berichten die "Süddeutsche Zeitung" und die Nachrichtenagentur dpa übereinstimmend.

Ursprünglich wollten der ICE-Hersteller Siemens und der TGV-Bauer Alstom ihre Bahnsparten zusammenlegen und damit eine Art "Airbus für die Schiene" gründen. Das neue Unternehmen sollte mit einem Jahresumsatz von etwa 15 Milliarden Euro endlich ein europäisches Gegengewicht zum übermächtigen Konkurrenten CRRC, einem Staatsunternehmen aus China, darstellen.

EU-Kommission fürchtet Wettbewerbseinschränkungen

Die EU-Kommission befürchtet, dass mit dem neuen Bahnunternehmen ein Gigant entstehen könnte, der zu groß für den europäischen Wettbewerb würde. Der Zusammenschluss könnte sich negativ auf den Binnenwettbewerb in Europa und letztlich auch auf die Verbraucher auswirken. Das sah unter anderem die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager so.

Um die Befürchtungen zu zerstreuen, hatte Siemens bereits Zugeständnisse gemacht, etwa mit dem Angebot, Bereiche aus der Signaltechnik zu verkaufen. Ende Januar haben beide Unternehmen noch einmal in einem ungewöhnlichen Schritt Zugeständnisse nach. Das könnte der Kommission aber nicht reichen.

Bayern als zentrales Fertigungsland im Falle einer Fusion

Die Bahnsparte "Siemens Mobility" und damit auch Bayern-Standorte von Siemens könnten wohl von einer Fusion profitieren. Denn allein hierzulande hat die Bahntechnik-Sparte nach Firmenangaben rund 11.000 Beschäftigte. Die Hälfte davon arbeitet an den bayerischen Standorten Erlangen, Nürnberg und München. Aus Franken kommt unter anderem Antriebstechnik, die dann in Krefeld und Wien bei der Endmontage in Züge verbaut wird.

Bundespolitik unterstützt Siemens-Alstom-Fusion weiterhin

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte etwa gefordert, es müsse europäische Champions in der Industrie geben, um mit China und den USA konkurrieren zu können. Ähnlich hatte sich Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire geäußert.

Details der Entscheidung soll EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch (06.02.) mitteilen.