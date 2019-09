Siegel-Schwindel - So erkennen Sie regionale Lebensmittel

"Spitzenqualität aus Bayern", "Geprüfte Qualität Bayern", "Qualitäts-Garantie aus der Heimat der Frische." Sabine Hülsmann von der Verbraucherzentrale Bayern präsentiert eine Einkaufstüte voller Lebensmittel. Alle angeblich aus der Region und alle mit unterschiedlichen Siegeln gekennzeichnet.

Regionalität rechtlich nicht geschützt

Genau da liegt das Problem: "Als Verbraucher hat man überhaupt keinen Hinweis, was der Begriff Regionalität bedeutet. Das liegt daran, dass es keinerlei gesetzliche Definition gibt", sagt Hülsmann, die bei der Verbraucherzentrale Bayern für Lebensmittel zuständig ist. "Es kann sein, dass es zwar in der Region hergestellt wurde, die Rohstoffe aber von ganz woanders kommen. Manchmal ist zum Beispiel auch nur die Rezeptur in einer bestimmten Region beliebt." Immer wieder kommen enttäuschte Kundinnen und Kunden zur Verbraucherzentrale, die ein als regional angepriesenes Produkt gekauft haben und später feststellen, dass es in Wirklichkeit von weit her kommt.

Beliebtheit von regionalen Lebensmitteln steigt

Fast jeder Supermarkt bietet inzwischen regionale Lebensmittel an. Das liegt daran, dass Kunden immer mehr Wert auf regional produzierte Produkte legen, so eine Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos aus dem letzten Jahr.

Alexander Worms ist bei VollCorner für Einkauf und Vertrieb zuständig, einer Biomarkt-Kette im Raum München. Er bestätigt, dass sich das Kaufverhalten geändert habe und Kunden gezielt regionale Produkte suchen würden. Da Regional-Siegel nicht ausreichend Orientierung böten, sieht er die Verantwortung vor allem bei den Händlern:

"Viele Kunden sagen, wir wollen authentische Lebensmittel, die in der Region produziert sind und keine langen Transportwege haben. Da sind wir als Einzelhändler gefordert, genau dieses Angebot zu schaffen." Alexander Worms, VollCorner

Das verstehen die Supermärkte unter Regionalität

Das Angebot an regionalen Lebensmitteln ist inzwischen selbst bei den Discountern groß, fast alle haben regionale Eigenmarken im Sortiment. Allerdings definiert jeder Händler "Regionalität" unterschiedlich. Rewe versteht unter einer Region "Bundesländer wie Bayern, kulturelle Regionen wie das Frankenland oder bekannte Anbaugebiete wie den Bodensee."

Ähnlich definiert auch Aldi die Region. Lidl erklärt dagegen, dass "regionale Spezialitäten unabhängig von der Herkunft der Zutaten" als regionale Produkte zählen. Edeka wagt sich nicht an eine eigene Definition, betont aber die große Bedeutung regionaler Produkte.

Diese Siegel geben Klarheit

Die Verbraucherzentrale empfiehlt drei Siegel, die bayerischen Kunden wirklich Klarheit über die Herkunft von Lebensmitteln geben.

Das Siegel für Bayern: Geprüfte Qualität Bayern

"Bei dem Siegel sind gute Kriterien hinterlegt, diese werden regelmäßig überprüft. Hier kann man sicher sein, dass das Produkt komplett aus Bayern kommt." Sabine Hülsmann, Verbraucherzentrale Bayern