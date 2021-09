Siebenkampf: Die Endrunde aus wirtschaftspolitischer Sicht

Die Moderatoren des Siebenkampfs, Tina Hassel und Theo Koll, hatten sich drei zentrale Themen aus der Wirtschafts- und Sozialpolitik herausgesucht: bezahlbares Wohnen, die Staatsfinanzen und die Klimapolitik. Viel Neues gab es dazu nicht zu hören. Die Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin bekräftigten vielmehr das, was sie in früheren Runden bereits gesagt hatten.

Bauen oder regulieren?

CDU-Chef Armin Laschet bleibt bei seinem Konzept "bauen, bauen, bauen" – das ist für ihn die beste Medizin für den angespannten Wohnungsmarkt. Und er will das Leben auf dem Land attraktiver machen, damit nicht mehr so viele Menschen in die Städte ziehen. Bauen will auch SPD-Chef Scholz - aber als Staat: 400.000 Wohnungen pro Jahr und davon 100.000 Sozialwohnungen. Einen Mietendeckel lehnt er ab, möchte aber über ein Moratorium den Anstieg der Mieten begrenzen.

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, spricht sich ebenfalls dafür aus, mit allen Beteiligten zu verhandeln, in sehr angespannten Städten kann sie sich aber einen Mietendeckel vorstellen und als letztes Mittel auch Enteignungen. Die Spitzenkandidatin der Linken, Janine Wissler, versteht die Aufregung über Enteignungen nicht, sie spricht sich klar dafür aus und auch für einen Mietendeckel. Denn "bauen alleine" reiche nicht mehr.

Schuldenbremse

Auch bei dem Thema Finanzen war nichts Neues zu hören. Vor allem CDU, CSU und FDP liegen hier auf einer Linie. Sie alle wollen die Schuldenbremse beibehalten und eher Steuern senken als anheben. Sie wollen das Wachstum fördern und damit steigende Einnahmen generieren.

Der Grünen-Chefin Annalena Baerbock reicht das nicht. Sie möchte die Schuldenbremse um eine Investitionsregel ergänzen, sprich Investitionen sollten ruhig über Schulden finanziert werden dürfen. FDP-Chef Lindner ergänzte, dass so etwas ja durchaus jetzt schon möglich sei. Seiner Ansicht nach braucht es auch gar nichts so viele staatliche Investitionen, sondern viel mehr private Investitionen und die will er mit einem Superabschreibungsprogramm anschieben.

Steuern

Zu den Verfechtern einer Steuersenkung gesellte sich auch die AfD. Ihre Spitzenkandidatin, Alice Weidel, will aber nicht nur die Einkommenssteuer für kleinere und mittlere Einkommen senken, sondern auch die CO2-Steuer abschaffen und die EEG-Umlage. Im Gegenzug meint sie, gebe es viele unnötige Ausgaben im Haushalt, zum Beispiel für illegale Migranten.

FDP-Chef Lindner hat da eher Subventionen im Auge, zum Beispiel für E-Autos, das käme nur den gutverdienenden Autokonzernen zu Gute. CSU-Chef Markus Söder will ebenfalls keine Steuererhöhungen und vor allem keine "linke" Umverteilung und meinte damit vermutlich die Vermögenssteuer. Für Linke-Chefin Janine Wissler ist das aber genau der richtige Weg.

Klimawandel

Die Klimapolitik ist natürlich auch zum großen Teil Wirtschaftspolitik. Die Kandidatin der Grünen und die der Union und FDP sehen hier auch Chancen für die Wirtschaft: Neue Industrien aufzubauen und alte zu modernisieren. Nur wählen sie unterschiedliche Wege.

Die Grünen wollen hier mehr staatlich lenken, als die anderen. Sie wollen den Unternehmen Planungssicherheit geben. Für einen Umbau der Industrie sieht die AfD-Kandidatin keinen Grund, Klimaveränderungen habe es immer gegeben. Sie wirft den anderen Kandidaten vielmehr vor, mit ihrer Klimapolitik, die deutsche Industrie "zu schleifen". Die Spitzenkandidatin der Linken legt bei der Klimapolitik den Schwerpunkt auf die Verkehrswende, mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr und ein Tempolimit auf Autobahnen.