Sicherheit für U-Bahnen weltweit: Rehau AG weitet Produktion aus

Der oberfränkische Kunststoff-Hersteller Rehau AG will sein Geschäft mit Stromschienen für U- und S-Bahnen weltweit ausbauen. Heute wurde am Stammsitz in der Kleinstadt Rehau bei Hof der Spatenstich für ein neues Fertigungswerk gesetzt.

Neues Fertigungswerk in Rehau: "Marktchancen überall in der Welt"

"Wir wollen die Forschungs- und Entwicklungskompetenz hier am Standort ausbauen. Und sehen aber auch Marktchancen überall in der Welt, wo es U- und S-Bahnen gibt. Auch dort wollen wir investieren", so Ralf Dingeldein, der Leiter des Bereichs "Industrial Solutions" im BR-Gespräch. Bereits seit rund 30 Jahren seien die Stromschienen aus Rehau in U- und S-Bahnen weltweit in zahlreichen Städten verbaut, von Hamburg, München oder Nürnberg bis Kairo, Chicago oder Bangkok.

Dabei bringe man das Know-How als traditionsreicher Polymerspezialist ein. Die Stromschiene ist die sogenannte "dritte Schiene" im Gleisbett, die für die Stromversorgung der U- und S-Bahnen sorgt. Aus Sicherheitsgründen werde die stromführende Metallschiene mit Kunststoff ummantelt, so Dingeldein.

Produktion soll Ende des Jahres starten

In das neue Werk in Rehau werde man rund fünf Millionen Euro investieren. Bereits Ende des Jahres soll die Produktion aufgenommen werden. Dann soll auch die Zahl der Mitarbeitenden im Stromschienen-Bereich in Rehau von aktuell 25 auf 50 verdoppelt werden. Insgesamt beschäftigt die Rehau Group am Stammsitz in Rehau 2.300 Menschen, weltweit etwa 20.000.

Beim Spatenstich werteten Vertreter von Politik und IHK das neue Werk als deutliches Zeichen der Zuversicht in schwierigen Zeiten.