Sicher durch die Radsaison – Darauf müssen Sie achten

Diese Versicherungen brauchen Radfahrer

Zur versicherungstechnischen Grundausstattung gehören eine Haftpflichtversicherung, die die Schäden des Unfallgegners reguliert, sowie eine Hausratversicherung. Eine normale "Hausrat" versichert ein Rad wie alle anderen Gegenstände im Haushalt gegen Schäden durch Feuer, Leitungswasser, Sturm, Hagel und gegen Einbruchsdiebstahl.

Das bedeutet: Wird das Fahrrad beim Ausflug vor der Eisdiele oder am See gestohlen, muss das in der Hausrat zusätzlich versichert werden – gegen eine höhere Prämie. Das gilt natürlich erst recht, wenn die Räder mit in den Urlaub genommen werden. Schon vor Reiseantritt sollte man sich bei der Versicherung erkundigen, wie umfangreich der Schutz ist:

"Am besten einmal die Anfrage schriftlich an den Versicherer richten, dass der Ihnen auch schriftlich bestätigt: Ja, das Fahrrad ist auch in Österreich, in der Schweiz, wo auch immer ich Urlaub machen möchte, mitversichert." Bianca Boss, Bund der Versicherten

E-Bikes müssen extra versichert werden

Wer sich ein E-Bike oder Pedelec angeschafft hat, muss sich um einen ausreichenden Versicherungsschutz kümmern. Räder, die schneller als 25 km/h sind und eine höhere Leistung als 250 Watt haben, gelten als Mofas und müssen entsprechend versichert werden. Für die Hausratversicherung gilt: Viele Policen umfassen E-Bikes, aber eben nicht alle. Da diese Räder erheblich teurer sind, ist es ratsam, den Schutz gegen Zahlung einer Prämie zu erweitern. Daneben gibt es spezielle E-Bike-Versicherungen, die aber bis zu 200 Euro im Jahr kosten können.

Eine regelmäßige Überprüfung der Policen sollte genauso selbstverständlich sein, wie ein regelmäßiger Check der Verkehrstauglichkeit – nur dann schützt man sich selbst in brenzligen Situationen und vor unnötigem Ärger.