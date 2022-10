> Wirtschaft > Showroom: Wie sich Internet und Einzelhandel ergänzen könnten

Ein Modegeschäft in Coburg will zeigen, dass sich Einzelhandel und Online-Shopping nicht zwingend ausschließend müssen. Und ganz nebenbei will die Betreiberin mit ihrem Geschäft auch eines der großen Umweltprobleme des Handels lösen.