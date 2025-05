Gegen den Leerstand: Neue Konzepte für Shopping-Center

Einer Studie zufolge geben nur noch 16 Prozent der Deutschen an, gerne zum Zeitvertreib bummeln zu gehen. Das hat Folgen für den Einzelhandel in den Innenstädten, aber auch in den inzwischen 57 Shopping-Centern in ganz Bayern. Sie leiden unter dem veränderten Kaufverhalten, denn viele Kunden shoppen digital.

Einzelhändler in Schweinfurt in Bedrängnis

Axel Schöll betreibt in der Schweinfurter Altstadt ein Schuhgeschäft. Doch in letzter Zeit kommen immer weniger Kunden. Das erste Quartal 2025 war eine Katastrophe: Januar bis März lagen im Vergleich zum Vorjahresmonat jeweils im Minus, sagt Schöll.

Als Vorsitzender des Handelsverbands der unterfränkischen Stadt hat Schöll zusammen mit vielen anderen Händlern gegen den Bau des Einkaufszentrums am Rand der Innenstadt, die Schweinfurter Stadtgalerie, gekämpft. Eine knappe Mehrheit der Schweinfurter entschied sich 2005 für den Bau des Einkaufszentrums. Doch auch dort herrscht inzwischen gähnende Leere. Vor kurzem hat sogar die McDonalds-Filiale aufgegeben, im Sommer soll auch noch der dm dort schließen. Inzwischen läuft es überall schlecht: in der Altstadt und im Shoppingcenter.

Ladensterben in Einkaufszentren angekommen

Bisher zogen die Einkaufscenter die Kunden aus den Innenstädten. Jetzt scheint das Ladensterben in den Shopping-Malls angekommen zu sein. "Das klassische Shopping-Center, so wie es bis 2015 sehr beliebt gebaut wurde, hat eigentlich so nicht mehr wirklich eine Zukunft", sagt Benjamin Schrödl vom Beratungsunternehmen PwC Deutschland. Laut PwC-Studien glauben 63 Prozent der Betreiber selbst nicht mehr daran, dass die Konzepte ihrer Shopping-Center noch zukunftsfähig sind.

Welche neuen Konzepte gibt es?

Im Einkaufszentrum "Forum Schwanthalerhöhe" in München hat man auf die Leerstände reagiert: Erlebnisangebote sollen neue Kunden in das Center locken, zum Beispiel ein Escape-Room mit einer Zauberwelt im Harry-Potter-Style, eine Neongolf-Anlage oder eine Kindererlebniswelt. Diese ist zugleich umsatzfördernd für das benachbarte Spielwarengeschäft.

Ein weiterer Kundenmagnet: Ein neues Fitnessstudio. Auch beim Gastronomieangebot wollen sich die Betreiber abheben. Das alles zieht Kunden an. "Einfach Formate, die online nicht verfügbar sind und für die ich in einen Laden reingehen muss", sagt Schrödl.

Das Donau-Einkaufszentrum (DEZ) in Regensburg ist laut Umfragen eines der beliebtesten Shopping-Center in Deutschland. Neben Angeboten wie Ausstellungen und Events für Kinder spielt auch ein ganz einfacher Faktor eine entscheidende Rolle: Lebensmittelgeschäfte. "Die sorgen für das Grundrauschen", sagt Thomas Zink vom Donau-Einkaufszentrum. Für genügend Laufkundschaft sorgt auch das angegliederte Gesundheitszentrum mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen.

Neben- und Miteinander von Mall und Marktplatz

Wie wieder Leben in ein Einkaufszentrum kommen kann, zeigt sich in Fürth. Wo früher Leerstände waren, ist wieder mehr los, durch einen Strategiewechsel: weniger Verkaufsfläche, dafür mehr Büros, Apartments und Arztpraxen. Die Verantwortlichen im Rathaus haben das Einkaufszentrum in das neue Innenstadtgesamtkonzept integriert. Dazu kommen viele inhabergeführte Läden und der neue Fürther Markt. Die Innenstadt wurde innerhalb weniger Jahre zu einer beliebten Einkaufsmeile. "Wir haben jetzt dreimal so viel Frequenz wie vor zehn Jahren", freut sich der Fürther Wirtschaftsreferent Horst Müller.

Auch in Schweinfurt wollen die Verantwortlichen die Innenstadt beleben: Die Straße zwischen Marktplatz und Einkaufszentrum soll sich zu einer attraktiven Achse entwickeln, die die beiden bisherigen Konkurrenten verbindet. Ein Neben- und Miteinander von Mall und Marktplatz, bei dem es nicht nur ums Einkaufen geht. Darauf setzen Handel und Kommunen.